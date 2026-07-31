L’Iran aurait tenté en vain d’empêcher le Hamas d’accepter son désarmement

L’Iran a tenté de convaincre le Hamas de rejeter le plan de désarmement proposé par le Conseil de paix, mais n’est pas parvenu à faire échouer l’accord, a affirmé un haut responsable américain lors d’un briefing avec des journalistes.

Selon ce responsable, Téhéran souhaitait que l’organisation terroriste refuse la proposition, mais son influence sur le Hamas se serait fortement affaiblie. "L’Iran a abandonné le Hamas il y a quelque temps. Il n’a plus les moyens de continuer à le soutenir", a-t-il estimé, ajoutant que les dirigeants du mouvement avaient compris qu’ils devaient désormais agir en fonction de leurs propres intérêts.

L’offre d’amnistie prévue pour les membres du Hamas qui accepteraient de remettre leurs armes et de respecter le plan en 20 points de Donald Trump aurait joué un rôle déterminant dans leur décision. Washington considère cette garantie comme l’un des principaux arguments ayant permis de surmonter les pressions iraniennes.

Le responsable américain a également confirmé des informations selon lesquelles des membres des Gardiens de la révolution avaient exhorté une délégation du Hamas à ne pas se précipiter pour accepter le plan. Cette démarche aurait eu lieu lors des funérailles de l’ancien guide suprême iranien Ali Khamenei.

Malgré ces pressions, le Hamas a finalement accepté la proposition du Conseil de paix, marquant un revers pour l’Iran dans sa tentative de peser sur les négociations autour de l’avenir de la bande de Gaza.