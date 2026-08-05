La Force internationale se déploie à la frontière de Gaza avant son entrée prévue dans le territoire

La Force internationale augmente actuellement sa présence à la frontière de la bande de Gaza en vue d’un déploiement destiné à accompagner les efforts de reconstruction civile et sécuritaire du territoire, selon des informations publiées mercredi. Les préparatifs se poursuivent sans attendre les décisions du cabinet de sécurité israélien ni les développements politiques en cours.

Des documents diffusés depuis le terrain montrent que des consignes détaillées ont été remises aux soldats américains déployés dans les bases internationales et dans la "zone de paix" située près de la frontière. Ces directives imposent notamment une stricte discrétion vis-à-vis des médias, l’interdiction de répondre aux questions portant sur les opérations en cours et l’obligation de signaler immédiatement tout contact avec des journalistes ou des personnels de sécurité à la chaîne de commandement ainsi qu’aux services de communication du quartier général américain installé à Kiryat Gat.

Ce déploiement intervient alors que des discussions se poursuivent autour d’un plan de cessez-le-feu progressif et de nouveaux arrangements sécuritaires dans la bande de Gaza. Parallèlement, Tsahal a réaffirmé que les forces israéliennes conserveraient leur liberté d’action et continueraient à mener des opérations offensives de manière autonome afin d’empêcher l’émergence de toute menace future contre les localités israéliennes.