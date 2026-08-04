Le Qatar accuse Israël de faire obstacle au plan de Donald Trump pour Gaza

Le Qatar a accusé mardi Israël de retarder la mise en œuvre du plan en 20 points présenté par le président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, tout en affirmant poursuivre ses efforts diplomatiques pour favoriser une désescalade entre les États-Unis et l’Iran.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a estimé qu’Israël ne respectait pas les engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu. Il a assuré que les médiateurs continuaient de travailler à l’application de la deuxième phase du plan et appelé la communauté internationale à faire pression sur l’État hébreu.

Majed al-Ansari a affirmé que le Hamas avait rempli ses obligations et soutenu que la responsabilité du blocage reposait entièrement sur Israël. Il a également présenté l’intensification récente des frappes israéliennes dans la bande de Gaza comme une tentative de faire échouer le plan et d’empêcher toute issue diplomatique.

Le plan de Donald Trump prévoit pourtant le désarmement complet du Hamas, une exigence à laquelle l’organisation terroriste palestinienne refuse toujours de se soumettre.

Le responsable qatari a par ailleurs indiqué que les efforts visant à parvenir à une solution diplomatique entre Washington et Téhéran se poursuivaient avec l’ensemble des parties. Selon lui, les discussions portent principalement sur la désescalade et la réouverture du détroit d’Ormuz. Il a toutefois précisé qu’aucune rencontre directe entre les États-Unis et l’Iran n’était actuellement programmée.