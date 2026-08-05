La guerre contre l’Iran épuise les stocks de missiles américains

Les cinq mois de guerre contre l’Iran ont fortement réduit les réserves américaines de missiles d’interception et d’armes de précision à longue portée, selon des informations publiées par CNN et Reuters.

Deux sources proches des derniers inventaires militaires américains ont indiqué à CNN que près de 80 % des intercepteurs THAAD disponibles avant la guerre avaient été utilisés. L’armée aurait également consommé environ la moitié de ses missiles Patriot.

Avant le début du conflit, les États-Unis disposaient d’environ 452 intercepteurs THAAD et de quelque 2 200 missiles Patriot appartenant aux deux variantes les plus modernes, selon une estimation du Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Cette diminution inquiète également les alliés de Washington dans le Golfe, dont plusieurs dépendent des systèmes de défense aérienne américains pour se protéger contre les missiles et les drones iraniens. Une nouvelle escalade pourrait limiter les capacités des États-Unis à fournir simultanément une protection à leurs propres forces et à leurs partenaires régionaux.

D’après CNN, la question des stocks aurait été examinée par les hauts responsables militaires avant la décision du président américain Donald Trump de suspendre les frappes prévues contre l’Iran durant le week-end. Les risques de représailles iraniennes et les avertissements des alliés du Moyen-Orient auraient également pesé dans la décision.

Les missiles à longue portée également concernés

Les réserves d’armes offensives américaines ont elles aussi fortement diminué. Selon Reuters, la quasi-totalité des missiles tactiques ATACMS et des nouveaux missiles de frappe de précision PrSM disponibles aurait été utilisée pendant la guerre.

Ces armes, dont le prix dépasse un million de dollars l’unité, permettent de frapper des cibles terrestres à longue distance. Les États-Unis ont également fourni des missiles ATACMS à l’Ukraine pour ses opérations contre la Russie.

Près de la moitié du stock américain de missiles de croisière Tomahawk aurait par ailleurs été consommée depuis le début du conflit, selon une source citée par CNN. La chaîne estimait déjà que 30 % des réserves avaient été utilisées durant les premières phases de la guerre.

Cette situation pourrait réduire les options militaires de Donald Trump en cas de reprise d’une offensive massive contre l’Iran. Elle pourrait également affecter la capacité de Washington à dissuader d’autres adversaires, notamment la Russie et la Chine.

Washington assure disposer de suffisamment d’armes

Le Pentagone et la Maison Blanche ont rejeté l’idée selon laquelle les États-Unis ne disposeraient plus des moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs militaires.

Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a affirmé que l’armée américaine conservait un arsenal important malgré ses nombreuses opérations à travers le monde.

La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a également assuré que Washington possédait suffisamment de munitions pour répondre aux objectifs stratégiques fixés par Donald Trump.

Donald Trump a déclaré que les États-Unis disposaient de davantage de munitions que tout autre pays et de stocks supérieurs à leurs besoins. Le président américain a également mis en avant l’augmentation de la production par les entreprises de défense.

Les analystes préviennent néanmoins que la reconstitution de certaines réserves pourrait prendre plusieurs années. Selon le CSIS, il faudrait au moins trois ans pour ramener le stock d’intercepteurs THAAD à son niveau d’avant-guerre.

Le Pentagone cherche désormais à accélérer la production des systèmes THAAD et Patriot. Les capacités industrielles et les rythmes actuels de livraison restent toutefois limités pour certaines armes sophistiquées.