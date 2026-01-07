Le Hamas redoute l'effondrement du régime des mollahs : "L'Iran est notre dernier bastion"

Le Hamas suit avec une inquiétude croissante les manifestations en Iran, craignant une possible chute ou un affaiblissement du régime des mollahs. Selon une source palestinienne citée mardi soir par la chaîne Kan, l'organisation terroriste estime que l'effondrement de la République islamique constituerait "un coup dévastateur tant sur le plan financier que, surtout, militaire".

D'après cette source, le Hamas considère l'Iran comme "le dernier bastion de l'axe de la résistance", particulièrement après les revers subis par le Hezbollah lors de la guerre contre Israël et la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie.

Depuis des années, Téhéran représente le principal soutien de la branche militaire du Hamas, avec un budget annuel qui atteignait 100 millions de dollars avant l'attaque du 7 octobre.

Selon l'agence Associated Press, au moins 35 personnes ont été tuées et environ 1 200 arrêtées lors de la vague de contestation en Iran. Ces chiffres, fournis par une organisation américaine de défense des droits de l'homme, incluent 29 manifestants, quatre enfants et deux membres des forces de sécurité.

Les manifestations, qui durent depuis plus d'une semaine, se sont étendues à plus de 250 sites dans 27 des 31 provinces du pays. Parallèlement, l'agence Fars, proche des Gardiens de la révolution, rapporte qu'environ 250 policiers et 45 membres des Bassidji ont été blessés dans les affrontements.

Ce mouvement de protestation a éclaté dans un contexte de chute de la monnaie nationale et d'aggravation de la crise économique, conséquences des sanctions internationales et de la guerre avec Israël. Il s'agit de la plus importante mobilisation depuis les manifestations de 2022 déclenchées par la mort de Mahsa Amini.

Face à cette répression, le président américain Donald Trump a menacé d'une intervention américaine en cas de massacre de manifestants. Il a d'abord publié sur Truth Social : "Si l'Iran tue des manifestants, les États-Unis viendront à leur secours. Nous sommes prêts pour cela". Lundi, il a réitéré ce message devant des journalistes, déclarant : "S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils seront frappés avec une grande force par les États-Unis".