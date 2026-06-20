Le Hezbollah affirme conserver le droit de répondre aux frappes israéliennes

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré que son mouvement conservait le droit de répondre aux attaques israéliennes, alors que de nouvelles frappes ont été signalées au Liban malgré le cessez-le-feu annoncé la veille entre Israël et le groupe terroriste chiite.

Dans un communiqué, Fadlallah a affirmé que le respect de la trêve dépendait avant tout d’Israël. « Ce qui nous importe, c’est que l’ennemi respecte pleinement et totalement le cessez-le-feu et qu’il cesse d’attaquer notre pays et nos villages ou de chercher à occuper de nouvelles positions », a-t-il déclaré.

Le responsable du Hezbollah a également estimé que son organisation disposait du « plein droit de faire face à cet ennemi lorsqu’il nous attaque », qualifiant Israël d’« agresseur » et de « force occupante ».

Ces déclarations interviennent alors que la situation reste extrêmement fragile dans le sud du Liban. Plusieurs frappes israéliennes ont été signalées ces dernières heures, alimentant les craintes d’un nouvel effondrement de la trêve conclue après plusieurs jours d’escalade ayant fait des victimes des deux côtés de la frontière.

Les observateurs redoutent que les violations présumées du cessez-le-feu et les accusations mutuelles ne compromettent rapidement les efforts visant à rétablir le calme dans la région.