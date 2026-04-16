"Le Hezbollah et l'Iran ne font qu'un", déclare le président du Parlement iranien
"L’achèvement et la consolidation d’un cessez-le-feu global au Liban seront le résultat de la résistance et de la lutte déterminée du grand Hezbollah et de l’unité de l’Axe de la résistance"
L’Iran maintient sa ligne dure dans les négociations avec les États-Unis en conditionnant tout cessez-le-feu durable à une inclusion du Liban. Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a réaffirmé cette position, insistant sur le rôle central du Hezbollah dans l’équation régionale.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a mis en avant l’importance de l’« Axe de la résistance », déclarant que « l’achèvement et la consolidation d’un cessez-le-feu global au Liban seront le résultat de la résistance et de la lutte déterminée du grand Hezbollah et de l’unité de l’Axe de la résistance ». Il a également affirmé que « les États-Unis doivent respecter l’accord » et que « la résistance et l’Iran ne sont qu’une seule âme, tant en temps de guerre que de cessez-le-feu », appelant Washington à revenir sur ce qu’il qualifie d’erreur de politique « Israël d'abord ».
Ces déclarations s’inscrivent dans le cadre des discussions en cours entre Téhéran et Washington, amorcées après plusieurs semaines de conflit. Avant son déplacement à Islamabad pour des pourparlers, Mohammad Bagher Ghalibaf avait posé des conditions préalables à toute négociation, notamment l’instauration d’un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs iraniens gelés. Il a affirmé que ces points avaient été acceptés en principe, tout en reconnaissant qu’ils n’avaient pas encore été mis en œuvre.
De leur côté, les États-Unis et Israël contestent fermement cette lecture, affirmant que le Liban ne fait pas partie des accords de cessez-le-feu discutés avec l’Iran. Ce désaccord souligne les tensions persistantes autour du rôle du Hezbollah, organisation terroriste soutenue par Téhéran, et complique les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région.