"Le Hezbollah et l'Iran ne font qu'un", déclare le président du Parlement iranien

L’Iran maintient sa ligne dure dans les négociations avec les États-Unis en conditionnant tout cessez-le-feu durable à une inclusion du Liban. Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a réaffirmé cette position, insistant sur le rôle central du Hezbollah dans l’équation régionale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a mis en avant l’importance de l’« Axe de la résistance », déclarant que « l’achèvement et la consolidation d’un cessez-le-feu global au Liban seront le résultat de la résistance et de la lutte déterminée du grand Hezbollah et de l’unité de l’Axe de la résistance ». Il a également affirmé que « les États-Unis doivent respecter l’accord » et que « la résistance et l’Iran ne sont qu’une seule âme, tant en temps de guerre que de cessez-le-feu », appelant Washington à revenir sur ce qu’il qualifie d’erreur de politique « Israël d'abord ».

Ces déclarations s’inscrivent dans le cadre des discussions en cours entre Téhéran et Washington, amorcées après plusieurs semaines de conflit. Avant son déplacement à Islamabad pour des pourparlers, Mohammad Bagher Ghalibaf avait posé des conditions préalables à toute négociation, notamment l’instauration d’un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs iraniens gelés. Il a affirmé que ces points avaient été acceptés en principe, tout en reconnaissant qu’ils n’avaient pas encore été mis en œuvre.

De leur côté, les États-Unis et Israël contestent fermement cette lecture, affirmant que le Liban ne fait pas partie des accords de cessez-le-feu discutés avec l’Iran. Ce désaccord souligne les tensions persistantes autour du rôle du Hezbollah, organisation terroriste soutenue par Téhéran, et complique les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région.