Le Hezbollah salue l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Le Hezbollah a réagi pour la première fois à l’accord annoncé entre les États-Unis et l’Iran, saluant ce qu’il décrit comme une « grande réussite » obtenue grâce à la « détermination » et aux « sacrifices » du peuple iranien.

Dans un communiqué publié dimanche, le mouvement soutenu par Téhéran a également adressé une mise en garde à Israël, affirmant qu’« il n’y aura pas de retour à la situation d’avant le 2 mars »

L’organisation estime que cet accord ouvre la voie à une nouvelle phase pour la région et constitue un pas vers « la libération des terres occupées », le retour des prisonniers et celui des habitants déplacés par les combats.

Le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion de l’accord sur son réseau Truth Social.

« L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous ! », a-t-il écrit, annonçant notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et la levée immédiate du blocus naval américain.

Dans un second message, Donald Trump a assuré que l’accord apporterait « paix et sécurité à toute la région » et permettrait la reprise du trafic maritime et des exportations pétrolières.

Selon les informations publiées jusqu’à présent, l’accord prévoit la levée du blocus américain contre l’Iran, le déblocage de plusieurs milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés et la fin des affrontements sur différents fronts régionaux, y compris celui impliquant le Hezbollah.

En contrepartie, Téhéran s’engagerait à renoncer à ses stocks d’uranium enrichi, à ne pas développer l’arme nucléaire et à garantir la réouverture du détroit d’Ormuz.

Le programme balistique iranien ne ferait toutefois pas partie de l’accord.

Dans son communiqué, le Hezbollah a également laissé entendre que cette nouvelle situation devait conduire les autorités libanaises à revoir certaines orientations politiques récentes, notamment les discussions engagées avec Israël et les pressions visant au désarmement du mouvement.

Le groupe chiite affirme que seule une position libanaise unifiée, appuyée sur ses « véritables alliés », permettra de préserver les intérêts du pays.