Le Liban fait une demande inédite à l'Iran pour mettre fin à la guerre

Le président du Parlement libanais Nabih Berri aurait adressé une requête sans précédent au Guide suprême iranien Ali Khamenei, selon des révélations du quotidien libanais Nidaa al-Watan rapportées lundi par une source diplomatique.

Berri aurait sollicité de Khamenei l'émission d'une "fatwa", un décret religieux, qui autoriserait le Hezbollah à remettre ses missiles de précision et son arsenal de drones. Cette démarche vise à permettre à Berri, qui a assumé le rôle de négociateur avec les Américains, d'obtenir l'aval de Washington pour un accord mettant définitivement fin aux hostilités.

La scène politique libanaise reste agitée autour des conditions de négociation avec Israël. Le leader druze libanais Walid Joumblatt a déclaré dans la nuit, après une rencontre avec Berri à Ayn al-Tineh, que le Liban mène les pourparlers selon des principes fermes : retrait des forces de Tsahal, cessez-le-feu stable et permanent, et retour des habitants du Sud dans leurs villages.

Joumblatt a réagi aux déclarations de l'ambassadeur israélien à Washington évoquant une possible normalisation des relations, les rejetant catégoriquement : "Non et non. Nous nous en tenons au cessez-le-feu, puis nous reviendrons aux fondamentaux du Sommet arabe de Beyrouth de 2002 : des territoires en échange de la paix."

Sur la question du désarmement du Hezbollah, Joumblatt a exprimé une position ferme en faveur du renforcement de la souveraineté nationale. Il a souligné son soutien aux mesures prises par l'armée libanaise au sud du fleuve Litani concernant le désarmement de l'organisation terroriste dans cette zone. L'objectif, selon lui, est un déploiement complet de l'armée dans le sud du pays dans un premier temps, puis sur l'ensemble du territoire national.

Par ailleurs, des sources libanaises ont indiqué au journal Al-Akhbar, proche du Hezbollah, que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) bénéficierait d'un nouveau mandat dans le cadre de la résolution 1701. Selon ces informations, la force disposerait de pouvoirs élargis lui permettant d'effectuer des fouilles dans les habitations et propriétés privées, d'établir des barrages et de prendre des mesures similaires à celles de l'armée libanaise et des services de sécurité.