Le ministre libanais des affaires étrangères : « Le Hezbollah est au service de l’Iran »

« Faire la différence entre la branche politique et la branche militaire du Hezbollah n’est absolument pas réaliste. Le Hezbollah est une seule et même entité au service de l’Iran, qui déstabilise le Moyen-Orient », a déclaré Youssef Raggi.

Interrogé sur la position longtemps défendue par plusieurs pays occidentaux, dont la France, consistant à distinguer la branche politique de la branche militaire du Hezbollah, le chef de la diplomatie libanaise a rejeté catégoriquement cette approche. Selon lui, le Hezbollah constitue une organisation militaire illégale au Liban et un instrument de Téhéran pour contrôler le pays.

Au cours de l’entretien, Youssef Raggi a également tenu à rendre hommage aux soldats français engagés au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Le ministre a salué près d’un demi-siècle de présence française dans le sud du pays et a évoqué les militaires tombés lors de leur mission de maintien de la paix. Il a parlé de « soldats de la paix » morts « pour la paix », estimant qu’ils avaient été « assassinés » alors qu’ils ne participaient pas à des opérations de combat.

Questionné sur l’éventualité d’une normalisation entre le Liban et Israël, évoquée par Donald Trump, le ministre libanais a adopté un ton mesuré.

« Il faut rêver à la paix », a-t-il affirmé, tout en soulignant que plusieurs conditions devaient être réunies avant d’envisager une telle évolution.

Selon lui, la priorité demeure l’arrêt des hostilités et le retrait israélien du sud du Liban. Il a également dénoncé les conséquences humanitaires du conflit en cours, évoquant « beaucoup de civils innocents » parmi les victimes et près d’un million de déplacés à l’intérieur du pays.

Youssef Raggi a toutefois mis en avant une évolution notable de la position des autorités libanaises, saluant la décision du président de la République et du Premier ministre d’accepter des négociations directes avec Israël afin de parvenir à un cessez-le-feu et de permettre le retour des populations déplacées.

Le chef de la diplomatie libanaise a également attribué au Hezbollah la responsabilité de l’implication du Liban dans le conflit actuel.

« Le Hezbollah a entraîné le Liban dans une guerre de laquelle on n’arrive plus à se sortir », a-t-il déclaré, estimant que « l’option militaire a prouvé son inefficacité ».

Selon lui, la population libanaise aspire avant tout à la stabilité après plusieurs décennies de conflits ayant affecté le pays.

Interrogé sur le rôle régional de l’Iran, Youssef Raggi a distingué le peuple iranien de ses dirigeants.

« Le peuple iranien est un grand peuple, une grande civilisation », a-t-il déclaré, avant de dénoncer un régime qu’il décrit comme « totalitaire » et responsable, selon lui, d’avoir semé « le désordre, la terreur et l’instabilité » à travers le Moyen-Orient.

S’il s’est refusé à qualifier l’Iran de « malédiction » pour la région, le ministre a néanmoins estimé que la République islamique demeurait « un problème pour le Proche-Orient » et « un grand problème pour le Liban ».

Malgré ce constat, Youssef Raggi a conclu sur une note d’espoir, affirmant que les Libanais continuaient de croire en un avenir plus stable pour leur pays.