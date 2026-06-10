Benjamin Netanyahou aux Libanais : "Israël veut la paix, reprenez votre avenir en main"

Dans un message vidéo adressé directement au peuple libanais, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël ne considérait pas les citoyens libanais comme des ennemis et a appelé le Liban à se libérer de l’influence du Hezbollah. Diffusée sur fond de tensions persistantes à la frontière nord, cette intervention vise à distinguer, selon lui, le peuple libanais de l’organisation terroriste soutenue par l’Iran.

"Israël n’est pas en guerre contre vous", a déclaré Netanyahou. "Nous sommes en guerre contre le Hezbollah, qui a pris votre pays en otage." Le chef du gouvernement israélien a accusé le mouvement terroriste chiite d’agir au service de Téhéran et d’utiliser le territoire libanais pour mener des attaques contre Israël.

S’adressant directement aux Libanais, il a évoqué le passé du pays, regrettant la disparition de ce qu’il a décrit comme une période de prospérité, de culture et de stabilité. Selon lui, le Hezbollah et l’Iran sont responsables de la dégradation de la situation au Liban et cherchent à entraîner la région dans des conflits répétés.

Netanyahou a également mis en avant les opérations israéliennes contre le Hezbollah, affirmant que près de 10 000 de ses terroristes avaient été éliminés depuis le début des affrontements. Il a assuré que Tsahal poursuivrait ses actions contre les membres de l’organisation partout où ils se trouvent et continuerait à démanteler leurs infrastructures dans le sud du Liban.

Le Premier ministre israélien a toutefois insisté sur sa volonté de parvenir à une relation pacifique avec Beyrouth. "Nous aspirons à la paix avec le Liban, une paix dans laquelle nos deux peuples pourront construire, investir et prospérer ensemble", a-t-il déclaré. Selon lui, le principal obstacle à cet objectif demeure le Hezbollah, qu’il accuse de privilégier la guerre au détriment des intérêts du peuple libanais.

En conclusion, Netanyahou a exhorté les Libanais à "prendre leur avenir en main" et à œuvrer à un Liban débarrassé de l’influence militaire du Hezbollah. Il a estimé que le désarmement de l’organisation ouvrirait la voie à de nouvelles perspectives de développement et de coopération entre les deux pays.