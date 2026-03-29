Le président du Parlement iranien accuse Washington de préparer une offensive terrestre

Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf accuse les États-Unis de mener un double jeu, affirmant que Washington poursuit en parallèle des discussions diplomatiques et des préparatifs militaires en vue d’une éventuelle opération terrestre en Iran. Dans une déclaration relayée par l’agence officielle IRNA, il affirme que "l’ennemi" envoie des messages de dialogue tout en planifiant secrètement une intervention au sol.

Mohammad Bagher Ghalibaf a également tenu des propos particulièrement menaçants, assurant que les forces iraniennes se tiennent prêtes à affronter d’éventuels soldats américains et à riposter contre leurs alliés régionaux. Ces déclarations interviennent alors que les spéculations s’intensifient autour d’un possible engagement militaire direct des États-Unis sur le territoire iranien.

Dans ce contexte, des informations indiquent qu’Israël aurait retiré Ghalibaf d’une liste de cibles potentielles, celui-ci étant considéré comme un interlocuteur clé dans des discussions indirectes évoquées récemment par le président américain Donald Trump en vue d’une issue au conflit.

Parallèlement, les signaux militaires se multiplient dans la région. Le commandement central américain a annoncé l’arrivée au Moyen-Orient du navire d’assaut amphibie USS Tripoli, accompagné d’un contingent d’environ 3 500 Marines et marins. Ce déploiement inclut également des avions de transport et de combat ainsi que des moyens tactiques, renforçant la présence militaire américaine dans une zone déjà sous haute tension.