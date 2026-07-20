Les États-Unis annoncent le début de la mise en œuvre de l'accord Israël-Liban

Le département d'État américain a annoncé lundi le début de la mise en œuvre de l'accord entre Israël et le Liban dans les premières zones pilotes du sud du Liban.

Les opérations ont débuté dans les villages de Froun, Srifa et Zawtar al-Gharbiya, conformément au cadre trilatéral et sous la supervision du Groupe de coordination militaire pour le Liban.

Washington a indiqué que cette étape faisait directement suite aux discussions tenues la semaine dernière à Rome entre des représentants israéliens et libanais. « Les États-Unis continueront de travailler étroitement avec les deux parties afin de mener à bien la mise en œuvre de cet accord », a déclaré le département d'État.

Cette annonce intervient au lendemain de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le président libanais Joseph Aoun à Washington. Selon le compte rendu américain, Marco Rubio a salué les efforts du gouvernement libanais pour « rétablir la souveraineté du Liban, désarmer le Hezbollah, démanteler son infrastructure terroriste et progresser vers la paix ».

Les discussions, menées sous médiation américaine depuis le mois d'avril, visent à parvenir à un accord permanent mettant fin au conflit entre Israël et le Hezbollah. Un premier cadre avait été adopté le 26 juin à Washington, prévoyant le retrait progressif de Tsahal de certaines zones du sud du Liban et le déploiement de l'armée libanaise dans deux zones pilotes.

La mise en œuvre de l'accord reste toutefois conditionnée au désarmement complet du Hezbollah, une exigence rejetée par l'organisation terroriste soutenue par l'Iran.

Malgré son accord pour poursuivre les discussions indirectes avec Israël, Joseph Aoun a de nouveau exclu toute rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, estimant qu'un arrêt durable des hostilités devait précéder tout engagement politique direct.