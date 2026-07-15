Un espion présumé d’Israël arrêté au cœur du réseau du Hezbollah

Selon une source judiciaire citée par l’AFP, les informations fournies par le suspect auraient permis des frappes ciblées ayant entraîné la mort de plusieurs hauts responsables du mouvement, dont quatre cadres sécuritaires de premier plan.

L’homme, décrit comme très proche de commandants du Hezbollah, aurait eu accès à de nombreuses informations sensibles. Il a été interpellé la semaine dernière à l’aéroport international de Beyrouth alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour l’Irak.

Les enquêteurs estiment que ses fréquents déplacements en Irak lui permettaient ensuite de rejoindre la Turquie, où il aurait rencontré des officiers et des agents liés au Mossad afin de leur transmettre des données sur des cibles situées à Beyrouth.

Le Liban mène régulièrement des opérations contre des réseaux soupçonnés de collaborer avec Israël. En vertu de la législation libanaise, une condamnation pour espionnage au profit de l’État hébreu peut entraîner jusqu’à 25 ans de prison.