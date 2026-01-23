Une ONG estime à plus de 5 000 le nombre de morts lors des manifestations en Iran

Le bilan de la répression des manifestations en Iran dépasserait désormais les 5 000 morts, selon des militants basés aux États-Unis. L’agence Human Rights Activists News Agency (HRANA) affirme qu’au moins 5 002 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement de contestation à l’échelle nationale, un chiffre susceptible d’augmenter encore, de nombreux décès n’ayant pas pu être confirmés. Cette organisation, qui s’appuie sur un réseau d’informateurs en Iran pour vérifier les victimes, s’est déjà montrée fiable lors de précédentes vagues de troubles.

Les autorités iraniennes ont pour leur part livré mercredi leur premier décompte officiel, faisant état de 3 117 morts, un chiffre accueilli avec scepticisme par les observateurs, la théocratie iranienne ayant déjà par le passé minimisé ou passé sous silence le nombre réel de victimes lors de répressions similaires.

L’Associated Press souligne être dans l’incapacité de vérifier indépendamment ces données, notamment en raison des restrictions imposées par Téhéran : coupures d’internet, blocage des appels internationaux et limitations drastiques du travail des journalistes sur place. La télévision d’État, de son côté, qualifie régulièrement les manifestants d’"émeutiers" manipulés par les États-Unis et Israël, sans apporter de preuves à ces accusations.

Ce nouveau bilan intervient dans un contexte de fortes tensions avec Washington. Le président américain Donald Trump a fixé deux "lignes rouges" concernant la crise iranienne : l’interdiction de tuer des manifestants pacifiques et celle de procéder à des exécutions massives.

En parallèle, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient, avec notamment le déploiement du porte-avions USS Abraham Lincoln et de plusieurs bâtiments l’accompagnant, en provenance de la mer de Chine méridionale. Une démonstration de force qui souligne la gravité de la situation et les risques d’escalade régionale.