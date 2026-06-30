Benjamin Netanyahou : "la lutte contre l'axe iranien n'est pas terminée"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que, malgré les succès enregistrés ces dernières années contre l'Iran et ses alliés régionaux, Israël devait poursuivre ses efforts contre "l'axe iranien" et continuer à renforcer sa position dans la région.

Dans un entretien accordé à la chaîne israélienne 14, Netanyahou a salué les résultats obtenus face à l'Iran, au Hamas et au Hezbollah, tout en rejetant l'idée que les affrontements engagés ces dernières années puissent être considérés comme définitivement achevés. "Ce n'est jamais terminé", a-t-il affirmé, soulignant que la survie d'Israël au Moyen-Orient reposait sur le maintien d'une puissance militaire et stratégique élevée.

Selon lui, Israël est aujourd'hui "plus fort que jamais" et a considérablement affaibli les menaces qui pesaient sur sa sécurité. Le Premier ministre a toutefois reconnu que des défis subsistaient et qu'il restait du travail à accomplir contre les forces liées à l'Iran dans la région.

Parallèlement à cette dimension sécuritaire, Netanyahou a mis en avant les perspectives diplomatiques qui pourraient découler du nouvel équilibre régional. Il a affirmé vouloir saisir les opportunités permettant d'élargir le cercle des accords de paix d'Israël, alors que le pays est engagé dans un processus avec le Liban prévoyant un retrait israélien progressif et, à terme, une normalisation des relations entre les deux États.

Interrogé sur les pays susceptibles de rejoindre cette dynamique, notamment l'Arabie saoudite, le chef du gouvernement s'est refusé à citer des noms. Il a néanmoins assuré que plusieurs pistes étaient en cours, évoquant notamment les avancées réalisées avec le Liban, qu'il a décrites comme inimaginables il y a encore quelques années.

"Quand vous êtes fort, les gens concluent des alliances avec vous et font aussi la paix avec vous", a-t-il déclaré, estimant que la puissance militaire et la diplomatie allaient de pair dans la stratégie régionale d'Israël.