Israël frappe un site clé du programme nucléaire iranien près de Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé un site central du programme nucléaire iranien situé près de Téhéran, dans le cadre des vagues de frappes menées ces derniers jours contre des infrastructures du régime iranien. Selon le porte-parole de Tsahal, l’attaque a visé le site de Talqan, identifié par les services de renseignement israéliens comme une installation utilisée par Téhéran pour développer des capacités essentielles liées à l’arme nucléaire.

D’après l’armée israélienne, la frappe a été menée par l’armée de l’air sur la base de renseignements précis fournis par le renseignement militaire. Le site aurait servi ces dernières années au développement d’explosifs avancés et à la conduite d’essais sensibles dans le cadre du projet "Amad", un programme clandestin de développement d’armes nucléaires mis en place par l’Iran dans les années 2000.

Tsahal affirme que l’opération s’inscrit dans une campagne plus large visant à affaiblir les infrastructures et les centres de savoir qui soutiennent le programme nucléaire iranien. Cette série d’actions militaires est menée dans le cadre de l’opération baptisée "Réveil du lion", dont l’objectif est de neutraliser ce qu’Israël considère comme une menace existentielle.

Selon l’armée israélienne, malgré les dommages importants infligés au programme nucléaire iranien ces derniers mois, le régime de Téhéran n’a pas renoncé à ses ambitions et poursuit le développement des capacités nécessaires à la production d’armes nucléaires. Les services de renseignement auraient notamment identifié des tentatives récentes de reconstruction du site de Talqan, qui avait déjà été ciblé lors d’une frappe en octobre 2024.

Pour Israël, cette nouvelle attaque constitue une étape supplémentaire dans l’effort visant à priver l’Iran des éléments clés nécessaires à l’acquisition de l’arme nucléaire et à affaiblir durablement les fondements de son programme.