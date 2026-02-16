Israël met en garde Washington contre toute implication du Hamas dans la gestion de Gaza

À l’approche de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan américain pour la bande de Gaza, les tensions diplomatiques s’intensifient autour de l’avenir politique du territoire. Selon des informations diffusées par la télévision publique israélienne, Israël a averti les États-Unis qu’il serait inacceptable d’intégrer le Hamas dans tout dispositif de gouvernance future du territoire gazaoui.

D’après les autorités israéliennes, le Hamas refuse à ce stade de transférer ses prérogatives à la commission de technocrates censée administrer Gaza dans le cadre du plan soutenu par Washington. Le mouvement chercherait, selon Jérusalem, à promouvoir un modèle comparable à celui du Hezbollah au Liban : conserver une influence politique tout en maintenant une force armée. Une option catégoriquement rejetée par Israël.

La question du désarmement est au cœur des discussions. Le Hamas conditionnerait son retrait militaire au maintien de son rôle politique dans la bande de Gaza. Pour Israël, une telle équation est inacceptable : tout processus de reconstruction ou de stabilisation doit s’accompagner d’un démantèlement complet de l’appareil militaire du mouvement terroriste.

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il profiterait de la prochaine réunion du Conseil de paix, prévue jeudi à Washington, pour dévoiler un engagement financier de cinq milliards de dollars destiné aux efforts humanitaires et à la reconstruction de Gaza. Sur son réseau Truth, il a salué le "potentiel illimité" de cette initiative et affirmé que les États membres s’étaient engagés à déployer des milliers de membres au sein d’une force internationale de stabilisation ainsi que dans un dispositif de police locale.

Le locataire de la Maison-Blanche a également insisté sur la nécessité d’un désarmement "complet et immédiat" du Hamas. Selon des sources proches du Conseil de paix, le début du processus de désarmement est envisagé pour le mois de mars, une fois que le gouvernement technocratique de Gaza aura officiellement pris ses fonctions et récupéré les pouvoirs actuellement exercés par le Hamas.

À noter que le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, représentera Israël lors de la réunion à Washington. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, bien qu’invité, ne fera pas le déplacement. Selon une source au sein du Conseil, l’invitation avait été adressée aux chefs d’État, mais il a été convenu que les ministres des Affaires étrangères pouvaient également y participer.

Dans ce contexte incertain, Israël estime que le Hamas cherche avant tout à préserver son emprise sur Gaza, tandis que les négociations internationales tentent de définir un nouvel équilibre politique et sécuritaire pour l’après-conflit.