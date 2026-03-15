Israël se prépare au déploiement de la force internationale à Gaza dès le mois de mai

Alors que les combats se poursuivent contre le régime iranien et le Hezbollah au Liban, Israël prépare en parallèle la prochaine étape du plan proposé par le président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, qui prévoit le déploiement d’une force militaire internationale dans le territoire palestinien. Selon des informations diffusées par Kan, cette force pourrait commencer à opérer à Gaza dès le 1er mai.

Le dispositif envisagé inclurait environ 5 000 soldats indonésiens, auxquels s’ajouteraient des contingents plus réduits provenant du Kazakhstan, du Maroc, de l’Albanie et du Kosovo. Dans un premier temps, ces troupes seraient déployées autour de la nouvelle ville palestinienne en construction près de Rafah avec le soutien des Émirats arabes unis, avant d’étendre progressivement leurs missions à d’autres zones situées à l’intérieur de la ligne jaune.

Des délégations militaires des pays concernés devraient arriver en Israël d’ici deux semaines pour effectuer des visites préparatoires dans la bande de Gaza. Ce déplacement est maintenu malgré la guerre en cours contre l’Iran. Par ailleurs, plusieurs centaines de soldats étrangers devraient se rendre en Jordanie le mois prochain pour suivre un entraînement préalable, comprenant notamment des exercices de tir réel, avant leur déploiement dans le territoire gazaoui.

La semaine dernière, l’agence Reuters avait toutefois indiqué que les discussions autour du plan américain pour Gaza avaient été temporairement gelées en raison du conflit avec l’Iran. Des préparatifs sont néanmoins déjà en cours en Israël pour accueillir des soldats indonésiens qui participeraient à cette future force de stabilisation internationale.