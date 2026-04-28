"Nous avons pénétré les secrets de l’ennemi et renforcé les alliances d’Israël", affirme le chef du Mossad

Le directeur du Mossad, David Barnea, a revendiqué des succès majeurs contre l’Iran et le Hezbollah, affirmant que ses services avaient obtenu "des renseignements stratégiques et tactiques au cœur même des secrets de l’ennemi". Il s’exprimait lors de la cérémonie annuelle de remise des distinctions 2025, organisée au siège du Mossad en présence de responsables sécuritaires israéliens et de représentants de Tsahal.

Dans son discours, David Barnea a insisté sur la transformation du Mossad, devenu selon lui une organisation offensive pleinement engagée en temps de guerre. "Face à l’Iran et au Hezbollah, nous avons travaillé épaule contre épaule avec Tsahal, dans la défense comme dans l’attaque", a-t-il déclaré. Il a notamment évoqué des frappes contre des cibles "au cœur de Téhéran", des éliminations de hauts responsables ennemis, la conquête d’une supériorité aérienne et la défense du front intérieur israélien.

Le chef du renseignement israélien a également salué les opérations distinguées cette année, estimant qu’elles avaient permis de "repousser les limites au Liban et en Iran". Il a ajouté que le Mossad avait démontré "de nouvelles capacités opérationnelles révolutionnaires dans des pays cibles" et mis en place "un dispositif innovant et puissant destiné à frapper nos ennemis".

Au-delà du volet militaire, David Barnea a souligné l’action diplomatique clandestine de son organisation. "Nous avons mené une campagne politique secrète, essentielle pour créer des alliances régionales et élargir la profondeur stratégique d’Israël", a-t-il affirmé. Concluant son intervention, il a assuré que le Mossad resterait en alerte permanente : "Nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Lorsque nous identifierons une menace, nous agirons avec toute notre puissance."