Tsahal détruit le bunker souterrain d’Ali Khamenei à Téhéran

Tsahal a annoncé avoir détruit vendredi matin un important bunker souterrain construit sous le complexe guide suprême iranien au cœur de Téhéran. L’attaque a été menée par une cinquantaine d’avions de chasse de l’armée de l’air israélienne qui ont largué plus de cent bombes, sur la base de renseignements fournis par la direction du renseignement militaire.

Le bunker aurait été édifié sous le complexe du pouvoir iranien pour servir de centre sécurisé de commandement en temps de guerre à l’ancien guide suprême Ali Khamenei, éliminé samedi dernier dans le cadre de l’opération militaire israélienne "Rugissement du Lion". Selon l’armée israélienne, l’installation constituait une infrastructure d’urgence destinée à permettre au dirigeant iranien de diriger les opérations militaires depuis un site fortement protégé.

Après la mort de Khamenei, le complexe aurait continué à être utilisé par de hauts responsables du régime iranien. Le bunker s’étendait sur plusieurs rues au centre de la capitale iranienne et comprenait de nombreuses entrées ainsi que des salles destinées à accueillir les dirigeants du régime.

L’armée israélienne affirme que la frappe a été menée après un long travail de collecte et d’analyse de renseignements, visant à localiser précisément l’infrastructure souterraine. Selon le communiqué, ce complexe constituait l’un des centres de commandement les plus importants du régime iranien.

Pour Israël, la destruction de ce site vise à affaiblir davantage les capacités de commandement et de contrôle du pouvoir iranien dans le cadre de la campagne militaire en cours contre les infrastructures militaires et stratégiques de la République islamique.