Ramat Gan, Eilat et Karmiel ouvrent leurs abris face au risque d'une escalade avec l'Iran

Les municipalités de Ramat Gan, Eilat et Karmiel ont décidé jeudi d'ouvrir leurs abris publics par mesure de précaution, alors que la possibilité de nouveaux tirs iraniens durant le week-end est jugée plus sérieuse. Tsahal a toutefois précisé qu'aucune consigne nationale n'avait été donnée et que les directives du commandement du Front intérieur restaient inchangées.

À Ramat Gan, le maire Carmel Shama-Hacohen a expliqué que l'évaluation municipale faisait apparaître un risque "qui n'est plus négligeable". Malgré le coût de l'ouverture des installations, il a estimé préférable d'anticiper et appelé les copropriétés à vérifier que leurs abris communs étaient accessibles et prêts à l'emploi.

Le maire a insisté sur le caractère strictement local de la décision. "Il n'y a aucune alerte particulière du commandement du Front intérieur", a-t-il assuré, invitant les habitants à ne pas céder à la panique. Ramat Gan avait déjà été frappée lors d'une précédente salve iranienne, un missile ayant touché un immeuble résidentiel et tué un couple âgé.

La municipalité d'Eilat a, elle aussi, ordonné l'ouverture de tous les abris publics. Les équipes chargées de la sécurité et de l'inspection doivent effectuer des rondes régulières, tandis que les responsables d'espaces pouvant être transformés en abris ont reçu l'ordre de se tenir prêts à les ouvrir immédiatement en cas d'alerte.

À Karmiel, le maire Moshe Kuninski a également voulu rassurer la population, soulignant que cette mesure relevait de la prévention et non d'une dégradation officielle de la situation sécuritaire.

Ces préparatifs interviennent dans un contexte d'intensification de la campagne militaire américaine contre l'Iran. Washington a récemment engagé un bombardier stratégique B-1 et renforcé sa présence dans la région, alors que le président Donald Trump envisage une extension des opérations. Des responsables israéliens estiment qu'une offensive américaine élargie contre les infrastructures stratégiques ou les dirigeants iraniens pourrait pousser Téhéran à riposter directement contre Israël.

Le ministère de la Santé a parallèlement réuni l'Autorité suprême d'hospitalisation afin d'examiner la préparation du système médical. Aucune instruction particulière n'a cependant été adressée au public.