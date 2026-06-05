Sondage : une majorité d’Israéliens refuse que Trump dicte les opérations militaires de Tsahal

Une nette majorité d’Israéliens estime que le président américain Donald Trump ne devrait pas déterminer la conduite des opérations militaires israéliennes. Selon un sondage publié vendredi par Maariv, 62 % des personnes interrogées considèrent que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne doit pas céder aux pressions américaines concernant les actions de Tsahal contre le Hezbollah au Liban.

Cette position est largement partagée au sein des différents camps politiques. Parmi les électeurs de la coalition gouvernementale, 66 % estiment que Netanyahou ne devrait pas accepter les demandes de Trump visant à empêcher certaines frappes israéliennes prévues contre le Hezbollah. Du côté de l’opposition, ce chiffre atteint également 62 %. À l’inverse, 25 % des sondés jugent qu’Israël n’a d’autre choix que de se conformer aux exigences du président américain, tandis que 13 % ne se prononcent pas.

L’enquête a été réalisée dans un contexte de tensions inhabituelles entre Washington et Jérusalem. Selon plusieurs informations publiées ces derniers jours, Donald Trump aurait vivement réprimandé Benjamin Netanyahou lors d’un échange téléphonique, exigeant l’annulation de frappes prévues contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth.

Sur le plan politique, cette controverse, combinée aux débats autour de l’élection du contrôleur de l’État, semble avoir un impact sur les rapports de force électoraux. Le sondage attribue désormais 50 sièges à la coalition au pouvoir, soit deux de moins que lors de la précédente enquête. L’opposition progresserait à 60 sièges, tandis que les partis arabes conserveraient leurs 10 mandats.

Dans le détail, le Likud resterait la première formation du pays avec 25 sièges. L’alliance "Together" de Naftali Bennett et Yaïr Lapid obtiendrait 23 mandats, devant le parti Yashar de Gadi Eisenkot avec 17 sièges. Viendraient ensuite Les Démocrates (10), Israël Beitenou (10), Otzma Yehudit (9), le Shas (9), le Judaïsme unifié de la Torah (7), Hadash-Ta'al (6) et Ra'am (4).

Le sondage montre également que l’union entre Bennett et Lapid continue de consolider sa place comme principale force d’opposition. La plupart des électeurs perdus par cette alliance se reportent toutefois vers d’autres partis du bloc anti-Netanyahou, limitant ainsi les effets négatifs de ce regroupement sur l’ensemble de l’opposition.

Enfin, plusieurs partis restent en dessous du seuil électoral de 3,25 %, notamment le Parti sioniste religieux, Bleu-Blanc, Balad et le parti des Réservistes.