Gideon Sa’ar critique l’inaction du Liban et alerte sur la montée de l’antisémitisme en Europe

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a exprimé ses préoccupations lors d’un entretien avec son homologue britannique Yvette Cooper, évoquant à la fois la situation sécuritaire au Moyen-Orient et la hausse des actes antisémites au Royaume-Uni. Il a notamment dénoncé une multiplication des incidents violents, citant l’incendie récent d’ambulances d’une organisation juive, et estimé que l’antisémitisme "se propage comme une traînée de poudre", appelant à une réponse ferme et structurée.

Au cours de cet échange, Gideon Sa’ar a également mis en doute la mise en œuvre des décisions annoncées par le Liban face à l’influence iranienne et au Hezbollah. Il a notamment évoqué l’annonce de l’expulsion de l’ambassadeur iranien, qu’il considère comme restée sans effet concret, à l’image selon lui de précédentes déclarations sur le désarmement du Hezbollah. Pour le chef de la diplomatie israélienne, ces engagements non suivis d’actions nourrissent l’instabilité dans la région.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la réalité des menaces auxquelles Israël est confronté, indiquant que des milliers de missiles, roquettes et drones ont été tirés contre le pays depuis le début de l’opération Rugissement du lion. Il a réaffirmé à cette occasion le droit d’Israël à se défendre face à ces attaques et à poursuivre ses opérations pour protéger sa population.

Cet entretien illustre les préoccupations croissantes d’Israël, tant sur le plan sécuritaire régional que face à la recrudescence des tensions antisémites en Europe, dans un contexte international marqué par de fortes crispations.