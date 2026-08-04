Naftali Bennett : "Benjamin Netanyahou a renoncé à éliminer le Hamas et livré Gaza au Qatar"

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement attaqué mardi Benjamin Netanyahou, qu’il accuse d’avoir renoncé à vaincre le Hamas et d’avoir laissé le Qatar reprendre le contrôle politique du dossier de la bande de Gaza.

En visite à Netiv HaAsara, près de la frontière avec Gaza, le président du parti "Ensemble" a affirmé qu’un "lien direct" existait entre les décisions prises au bureau du Premier ministre et le réarmement du Hamas. "Benjamin Netanyahou a a renoncé à éliminer le Hamas, fait entrer le Qatar au bureau du Premier ministre, puis donné aux Qataris les clés de Gaza", a-t-il déclaré.

Naftali Bennett a accusé le gouvernement d’avoir "complètement abandonné Gaza" après le massacre du 7 octobre. "Le Hamas s’est rétabli sous nos yeux. Le Qatar, qui a financé les forces Nukhba, a repris les rênes, et un nouveau 'Hamastan' est en train de se construire sous notre nez", a-t-il lancé.

Selon lui, l’organisation terroriste dispose aujourd’hui de davantage de combattants armés qu’avant le 7 octobre. "Le Hamas a reconstitué sa chaîne de commandement, nommé des commandants de compagnie, de bataillon et de brigade, s’est réarmé avec des missiles à longue portée, des drones et d’autres armes, et recommence à creuser ses tunnels", a-t-il affirmé, ajoutant que ses terroristes "s’entraînent déjà au prochain massacre".

L’ancien chef du gouvernement a également dénoncé l’accord promu dans le cadre du Conseil de paix de Donald Trump, qu’il juge dangereux. "Le Hamas n’est même pas tenu de remettre ses armes, mais seulement de les stocker à Gaza. Et les clés sont entre les mains du Qatar", a-t-il accusé, qualifiant la situation d’"abandon total".

Naftali Bennett a promis qu’en cas de retour au pouvoir, il ferait expulser le Qatar du bureau du Premier ministre et de la gestion de Gaza. "Nous définirons officiellement le Qatar comme un État ennemi. Celui qui n’est pas capable de désigner le Qatar comme un ennemi n’est pas capable de vaincre le Hamas", a-t-il déclaré.

Il a enfin assuré qu’Israël ne devrait pas reculer "d’un millimètre" de la ligne jaune tant que le Hamas ne serait pas totalement désarmé. Il a également promis la création d’une commission d’enquête d’État sur le 7 octobre, la reconstruction des localités frontalières et l’instauration d’un service militaire pour tous, "sans aucun compromis".