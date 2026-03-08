En Israël, un sentiment inattendu domine malgré la guerre avec l’Iran : le soulagement

Alors que les sirènes d’alerte continuent de retentir dans tout Israël et que les combats avec l’Iran se poursuivent, une émotion inattendue semble s’imposer chez de nombreux Israéliens : non pas la peur, mais une forme de soulagement. Malgré la gravité de la situation et les pertes humaines, discussions publiques, échanges sur les réseaux sociaux et commentaires dans les médias révèlent un sentiment de relâchement après des mois de tension.

Avant le déclenchement de l’affrontement direct entre Israël et l’Iran, beaucoup redoutaient un scénario catastrophique marqué par des attaques massives contre les centres urbains israéliens. Pendant des années, l’hypothèse d’une confrontation avec Téhéran a nourri une inquiétude persistante au sein de la société israélienne. Cette attente prolongée avait installé un climat d’alerte permanente.

Aujourd’hui, le fait que le conflit se déroule finalement dans des conditions différentes de celles redoutées semble atténuer une partie de cette anxiété. Plusieurs facteurs expliquent ce sentiment. Le premier tient aux résultats militaires enregistrés durant les premiers jours de la guerre. Avec le soutien des États-Unis, l’armée de l’air israélienne a rapidement acquis un avantage significatif dans la campagne aérienne contre l’Iran.

Des frappes ciblées ont visé des lanceurs de missiles, des centres de commandement, des systèmes radar et d’autres infrastructures militaires. Pour de nombreux Israéliens, ces succès rapides ont renforcé le sentiment de sécurité et nourri une forme de fierté nationale.

Le bilan humain, bien que douloureux, reste également inférieur aux scénarios les plus alarmistes évoqués ces dernières années. Jusqu’à présent, dix civils israéliens ont été tués dans les attaques de missiles iraniennes, dont neuf lors d’une frappe meurtrière dans la ville de Beit Shemesh. Si ces pertes marquent profondément la société israélienne, elles restent bien en deçà des craintes d’un bombardement massif causant des centaines de victimes.

Les systèmes de défense aérienne israéliens, combinés aux frappes préventives contre les lanceurs de missiles en Iran, ont contribué à limiter l’impact des attaques.

Au-delà des considérations militaires, la dimension psychologique joue également un rôle important. Après des mois de spéculations et de menaces réciproques, l’entrée dans le conflit a, paradoxalement, mis fin à l’incertitude qui pesait sur la population. Pour certains Israéliens, l’affrontement en cours donne l’impression que l’une des menaces les plus persistantes contre la sécurité du pays pourrait être en train de s’affaiblir.

Dans le même temps, certains en Israël expriment l’espoir que cette confrontation puisse, à plus long terme, ouvrir la voie à un avenir différent pour le peuple iranien. L’idée qu’un jour les relations entre les deux nations puissent évoluer vers une réalité plus pacifique apparaît désormais dans une partie du débat public.

La guerre demeure une réalité brutale, et les pertes humaines ne peuvent être minimisées. Mais au cœur de cette période de confrontation, beaucoup d’Israéliens disent ressentir avant tout un sentiment inattendu : celui d’avoir franchi une étape longtemps redoutée, et de constater que, pour l’instant, Israël semble conserver l’avantage.