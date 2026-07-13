הטריק לצ'יפס מושלם: מתכון לצ'יפס בולגרית קראנצ'י כמו במסעדות

אם אי פעם ישבתם בטברנה יוונית או במסעדת חוף טובה, אתם בטח מכירים את הקסם: הר של צ'יפס לוהט ופריך, ועליו הר של גבינה בולגרית מלוחה שמגרדת את החך בצורה המושלמת. החדשות הטובות? אתם ממש לא צריכים לצאת מהבית כדי להגיע לתוצאה של שפים.

הסוד לצ'יפס ביתי מנצח טמון בבישול מקדים קצר של תפוחי האדמה, טריק שמבטיח פנים רך ונימוח כמו פירה, לצד מעטפת חיצונית קריספית ואלוהית. לפניכם המתכון המלא לצ'יפס בולגרית בתנור, וגם גרסה מושחתת במיוחד למטגנים.

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המצרכים שצריך:

5–6 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים

1/4 כוס שמן (קנולה או זית)

1 עד 1.5 כפיות מלח

1 כפית פפריקה מתוקה (בשביל הצבע והטעם)

125 גרם גבינה בולגרית איכותית, מפוררת

אופן ההכנה (הגרסה האפויה והבריאה):

מכינים את השטח: מחממים תנור מראש ל-220 מעלות ומרפדים תבנית גדולה בנייר אפייה.

הסוד הצרפתי (חליטה): חותכים את תפוחי האדמה לצורת צ'יפס אחידה. מעבירים לקערה, מכסים במים רותחים ומעמידים למשך 7 דקות. לאחר מכן, מסננים ומייבשים אותם היטב באמצעות מגבת נקייה (לחות היא האויב של הקריספיות!).

מתבלים: מערבבים בקערה את הצ'יפס המיובש יחד עם השמן, המלח והפפריקה, עד שכל חתיכה עטופה היטב.

לאפות ולא לגעת: מפזרים את תפוחי האדמה על התבנית בשכבה אחת אחידה (אל תעמיסו אותם זה על זה). אופים במשך 30–35 דקות, עד שהצ'יפס מקבל גוון זהוב עמוק ופריכות משגעת.

הפינאלה: מוציאים מהתנור, מעבירים מייד לצלחת הגשה, מפזרים מעל כמות נדיבה של גבינה בולגרית מפוררת ומגישים לשולחן כשהכל עוד לוהט.

למי שרוצה להשתגע: הגרסה המושחתת (טיגון כפול)

אם אתם מוותרים על הדיאטה והולכים על הגרסה הקלאסית, חתכו את תפוחי האדמה לצ'יפס עבה יחסית. בשלו אותם תחילה במים רותחים עם מלח עד שהם כמעט מוכנים (אך עדיין יציבים), ואז עברו לטקטיקת הטיגון הכפול:

טיגון ראשון: בשמן עמוק בחום בינוני (סביב 160 מעלות) עד לריכוך וקבלת קרום בהיר. מוציאים ומצננים.

טיגון שני: רגע לפני ההגשה, זורקים את הצ'יפס לשמן לוהט במיוחד לחום גבוה, עד לקבלת קראנץ' מטורף וצבע שחום.

השדרוג: מוציאים ומפזרים בולגרית 5% או בולגרית כבשים חזקה.

טיפ זהב של שפים:

כדי שהגבינה הבולגרית לא תימס לחלוטין ותהפוך לשלולית, אלא תישאר יציבה, נימוחה וקצת פריכה – הקפידו לפורר ולפזר אותה ממש בשנייה האחרונה, כשהצ'יפס כבר בצלחת שניות לפני הביס הראשון.