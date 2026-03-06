"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 06.03.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) יתארחו הכתב הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, ירון חמיאס, איש שב”כ לשעבר ורותם סלע, מו"ל הוצאת הספרים "סלע מאיר".

שלב אחרי שלב: ציר הזמן שהוביל לתקיפה באיראן

כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם כי החלטה הדרמטית לתקוף ברפובליקה האסלאמית התקבלה לפני כמה חודשים, אז נפל הפור להתניע את המבצע במהלך דרמטי, שקיבל עם הזמן תפנית במועד הביצוע.

החזית הדרומית חוזרת

מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי טוענת כי נתניהו וטראמפ לא רק מנהלים מלחמה צבאית - אלא כותבים מחדש את כללי העולם החופשי. לשיטתה, השותפות האמריקאית-ישראלית מגדירה מחדש את מערך בני הברית, מדחיקה את הרעיון הפלסטיני לשוליים ומעניקה למערב לגיטימציה להילחם באסלאם הרדיקלי - לגיטימציה שנשללה ממנו שנים ארוכות.

הטייסים שחיסלו את חמינאי בעדות מיוחדת

מאתיים מטוסי קרב פתחו לפני שבוע את מבצע "שאגת הארי" בתקיפה חסרת תקדים בלב טהרן, שמטרתה אחת - לעשות טיפול שורש למשטר באיראן. אלוף-משנה א', מפקד בסיס רמת דוד, סיכם את השבוע הזה בשתי מילים - היסטורי ומטורף.

סקר i24NEWS: רוב הישראלים מרוצים מניהול המלחמה ע"י נתניהו וטראמפ

אפקט המלחמה במספרים: מה הציון שהציבור נותן לנתניהו ולטראמפ על ניהול המלחמה? והאם הפלת המשטר באיראן תיתפס כניצחון המוחלט?

69% מהישראלים רואים בהפלת המשטר האיראני ניצחון מוחלט, 91% תומכים בחיסול מוחלט של חזבאללה, ו-88% מציינים את ביצועי נתניהו וטראמפ בניהול המלחמה ב"מצוין" או "טוב", כך עולה מסקר דיירקט פולס שנערך עבור i24NEWS.

הטנגו של נתניהו וטראמפ

כמעט שנתיים וחצי אחרי ה-7 באוקטובר, כל ראשי ציר הרשע חוסלו. האם השותפות בין שני המנהיגים תיזכר כמו זו של צ'רצ'יל ורוזוולט?

חוצה צפון תחת אש

דניאל רוט אבנרי במסע ממרגליות ועד קריית שמונה עם התושבים, ראשי המועצות וכיתות הכוננות. המסר חד: את ההזדמנות לחסל את חיזבאללה סופית אסור להחמיץ.

