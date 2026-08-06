Colombie : un bus piégé destiné à attaquer le président élu découvert avant son investiture

Les autorités colombiennes ont annoncé jeudi avoir découvert un bus chargé d’explosifs, soupçonné d’avoir été préparé pour viser le président élu Abelardo de la Espriella, attendu vendredi à Cali pour sa cérémonie d’investiture.

Aucun passager ne se trouvait à bord du véhicule, qui a finalement été détruit lors d’une explosion contrôlée. Le ministre colombien de la Défense sortant avait averti les médias locaux de l’existence d’une menace terroriste autour de la cérémonie. Les premiers éléments de l’enquête orienteraient les soupçons vers des individus liés aux FARC, l’ancienne guérilla marxiste dont plusieurs factions dissidentes restent actives.

Abelardo de la Espriella a remporté l’élection présidentielle en juin dernier. Son arrivée au pouvoir devrait marquer un tournant dans les relations entre la Colombie et Israël. Le mois dernier, il avait notamment annoncé son intention d’ouvrir une ambassade colombienne à Jérusalem.

Dans la foulée de son élection, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar avait annoncé la reprise prochaine des relations diplomatiques entre les deux pays, après deux années de rupture.

Gideon Sa'ar avait rencontré à Washington le futur chef de la diplomatie colombienne, Omar Bula Escobar. Les deux responsables étaient convenus de rétablir officiellement les relations après l’investiture d’Abelardo de la Espriella, prévue le 7 août.

Les liens diplomatiques avaient été rompus en mai 2024 par l’ancien président Gustavo Petro. L’ambassadeur d’Israël avait été rappelé un mois plus tard, tandis que l’ambassadrice de Colombie avait quitté Israël en juin de la même année.