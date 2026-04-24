Benjamin Netanyahou et Joseph Aoun attendus à Washington d’ici deux semaines, annonce Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun se rendraient à Washington "dans les deux prochaines semaines", alors que les États-Unis tentent de consolider la trêve entre Israël et le Hezbollah.

Cette déclaration a été faite à l’issue du deuxième cycle de négociations entre Israël et le Liban organisé à la Maison Blanche. Les discussions ont abouti à une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Liban. Donald Trump a qualifié la rencontre d’"historique", assurant que les deux parties entretenaient désormais de meilleures relations.

"Nous pensons que le président du Liban et le Premier ministre d’Israël viendront ici dans les prochaines semaines", a déclaré le président américain, précisant qu’il espérait voir cette rencontre se tenir durant la période couverte par l’extension de la trêve.

Donald Trump a également indiqué vouloir travailler avec Beyrouth afin de "remettre de l’ordre dans le pays", tout en exprimant l’espoir de stabiliser le Liban parallèlement aux initiatives américaines en cours vis-à-vis de l’Iran.

Cette perspective reste toutefois incertaine. Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump avait déjà annoncé un échange téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Joseph Aoun, qui n’a finalement jamais eu lieu. Il avait ensuite évoqué une rencontre conjointe à la Maison Blanche. Une telle initiative pourrait se heurter aux pressions du Hezbollah sur la présidence libanaise, ainsi qu’aux tensions persistantes liées au maintien par Israël d’une vaste zone tampon dans le sud du Liban.