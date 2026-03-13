Donald Trump promet de poursuivre la guerre contre l’Iran : "Regardez ce qui va arriver à ces ordures"

Le président américain Donald Trump a multiplié les déclarations offensives contre l’Iran, affirmant que les États-Unis et leurs alliés sont en train de "détruire totalement" le régime iranien sur les plans militaire et économique. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a assuré que les forces iraniennes subissent des pertes considérables. "La marine iranienne est détruite, leur force aérienne n’existe plus, leurs missiles et leurs drones sont décimés", a-t-il affirmé, ajoutant : "Regardez ce qui va arriver à ces ordures aujourd’hui."

Le président américain a également revendiqué les opérations militaires menées contre les dirigeants iraniens. Selon lui, plusieurs responsables du régime ont été "effacés de la surface de la Terre". "Ils ont tué des innocents partout dans le monde pendant 47 ans, et maintenant moi, en tant que 47e président des États-Unis, je les élimine", a-t-il déclaré.

Interrogé par Fox News Radio sur la situation du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, Trump a estimé qu’il pourrait être toujours en vie mais gravement blessé. "Je pense qu’il est probablement vivant, mais je crois qu’il a été sérieusement touché", a-t-il indiqué, alors que des spéculations persistent sur son état de santé après la frappe américano-israélienne qui a tué son père, Ali Khamenei.

Lors d’une intervention devant des journalistes après un meeting dans le Kentucky, Trump a également affirmé que l’Iran était désormais "pratiquement au bout du rouleau". Selon lui, l’armée américaine dispose d’une supériorité totale sur le pays, évoquant un contrôle quasi total de l’espace aérien iranien.

Le président américain a cependant exclu une fin rapide du conflit. "Nous ne voulons pas partir trop tôt. Nous devons finir le travail", a-t-il déclaré, estimant que les opérations militaires menées depuis maintenant treize jours ont "virtuellement détruit l’Iran".

Trump a également assuré que les autorités américaines surveillent d’éventuelles cellules dormantes iraniennes sur le territoire des États-Unis, affirmant que Washington a "l’œil sur la plupart d’entre elles".