Le Pakistan, médiateur inattendu entre les États-Unis et l’Iran

En quelques mois, le Pakistan s’est imposé comme un acteur diplomatique clé en devenant le principal médiateur entre les États-Unis et l’Iran. Cette évolution spectaculaire trouve son origine dans un rapprochement progressif entre Islamabad et Washington, illustré notamment par les éloges appuyés du Premier ministre Shehbaz Sharif envers le président américain Donald Trump lors d’une apparition commune. Ce qui avait alors surpris les observateurs apparaît aujourd’hui comme le prélude à une réorientation stratégique majeure.

Le Pakistan bénéficie d’un avantage décisif dans ce rôle inédit : son absence d’implication directe dans le conflit lui confère une crédibilité auprès des deux parties. Des sources impliquées dans les discussions estiment qu’Islamabad est perçu comme un intermédiaire fiable, capable de faciliter le dialogue dans un contexte particulièrement tendu. Dans le pays, cette nouvelle posture suscite un certain espoir, la population voyant dans cette médiation une opportunité d’éviter une escalade régionale majeure.

Derrière cette dynamique diplomatique se profile également une relation personnelle étroite entre Donald Trump et le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, considéré comme l’homme fort du pays. Leur "alchimie" aurait joué un rôle déterminant, notamment lors d’un échange téléphonique crucial intervenu peu avant l’expiration d’un ultimatum américain adressé à l’Iran, ouvrant la voie à l’actuel cessez-le-feu temporaire.

Ce repositionnement stratégique du Pakistan s’accompagne d’efforts soutenus pour renforcer ses liens avec Washington, notamment à travers des campagnes de lobbying coûteuses. Ces initiatives ont déjà produit des retombées économiques, avec une réduction des droits de douane américains sur les produits pakistanais, contrastant avec un durcissement des mesures visant l’Inde. Pour Islamabad, en difficulté économique, ce rapprochement marque un tournant, rompant avec une dépendance traditionnelle vis-à-vis de la Chine.

Reste que le défi est immense : combler le fossé entre Washington et Téhéran dans un délai très court. Les prochaines semaines seront décisives pour transformer la trêve actuelle en accord durable. En cas de succès, le Pakistan pourrait non seulement redorer son image sur la scène internationale, mais aussi jouer un rôle déterminant dans une avancée diplomatique majeure au Moyen-Orient.