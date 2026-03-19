Pete Hegseth : "les frappes les plus intenses jamais menées" contre l'Iran seront lancées aujourd'hui

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé jeudi depuis le Pentagone que la journée serait marquée par "les frappes les plus intenses" menées jusqu’à présent contre l’Iran. Il a réaffirmé que les objectifs de la campagne militaire restaient inchangés : neutraliser les capacités balistiques de Téhéran, empêcher toute acquisition de l’arme nucléaire et détruire les capacités industrielles permettant au régime de reconstituer son arsenal.

Selon le chef du Pentagone, les forces américaines ont déjà infligé des dommages considérables aux infrastructures militaires iraniennes. Il affirme que les systèmes de défense aérienne ont été largement neutralisés, que les capacités de lancement de missiles et de drones ont chuté de manière drastique, jusqu’à 90 % selon lui, et que la marine iranienne a été sévèrement affaiblie. Des centaines de sites industriels et militaires ont également été ciblés, affectant durablement la capacité de production du pays.

Pete Hegseth a rejeté les critiques internes évoquant un enlisement, assurant que les États-Unis ne sont pas engagés dans une "guerre sans fin", mais dans une opération ciblée et décisive. Il a souligné que le calendrier de la guerre dépendrait exclusivement du président Donald Trump, seul habilité à juger du moment où les objectifs seront atteints. Il a également insisté sur le soutien des alliés régionaux, citant Israël et plusieurs pays du Golfe.

De son côté, le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, a confirmé l’intensification des opérations, évoquant des frappes de plus en plus profondes sur le territoire iranien. Il a notamment mentionné l’utilisation massive de bombes pénétrantes contre des installations fortifiées, ainsi que des frappes contre des dépôts d’armes et des cibles militaires, notamment sur l’île stratégique de Kharg. Washington affirme ainsi mainte