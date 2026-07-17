Rencontre Trump-Netanyahou : "Bibi essayait de faire exister cette réunion par sa seule volonté"

La visite semblait presque acquise à en croire les déclarations venues de Jérusalem. Pourtant, aucune rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou n'a été officiellement programmée, selon plusieurs responsables de la Maison Blanche cités par Axios. Le Premier ministre israélien tenterait depuis plus de deux semaines d'obtenir un rendez-vous avec le président américain, sans avoir reçu de confirmation positive.

La situation tranche avec les précédentes visites de Netanyahou à Washington. Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, le chef du gouvernement israélien s'est rendu à six reprises dans le Bureau ovale, davantage que tout autre dirigeant étranger. Ces rencontres avaient généralement été organisées en quelques heures ou quelques jours. Cette fois, la réticence apparente de l'administration américaine témoignerait d'un malaise croissant entre les deux hommes, cinq mois après le lancement conjoint de la guerre contre l'Iran.

Début juillet, Trump avait indiqué que Netanyahou lui avait demandé de venir le rencontrer après le sommet de l'OTAN organisé les 7 et 8 juillet à Ankara. Mais le président américain est rentré de Turquie sans qu'aucune date ne soit fixée. Après la mort de l'ancien sénateur Lindsey Graham, le cabinet du Premier ministre israélien avait affirmé que celui-ci envisageait de se rendre aux États-Unis pour assister aux funérailles et rencontrer Trump le lundi suivant. L'armée de l'air israélienne avait même été chargée de préparer l'avion gouvernemental, tandis qu'une équipe chargée du protocole et de la sécurité avait été envoyée à Washington.

Le voyage a finalement été annulé, officiellement en raison du report des obsèques. Mais deux responsables de la Maison Blanche assurent que la rencontre avec Trump n'avait jamais été confirmée ni inscrite à l'agenda présidentiel. "Nous avions l'impression que Bibi essayait de faire exister cette réunion par sa seule volonté", a confié l'un d'eux. Une rencontre ultérieure lors de la cérémonie d'hommage à Lindsey Graham n'est toutefois pas exclue.

Les tensions se seraient accentuées après une interview de Netanyahou sur Fox News, au cours de laquelle il avait critiqué le projet de Trump de vendre des avions de combat F-35 à la Turquie. Selon Axios, le président américain aurait été particulièrement irrité par cette prise de position, estimant que le Premier ministre israélien n'avait pas à intervenir dans ce dossier.

Cette séquence intervient alors que Netanyahou fait face à une défiance grandissante à Washington. Plusieurs responsables américains, dont le vice-président JD Vance, lui reprochent d'avoir présenté des prévisions trop optimistes sur la guerre contre l'Iran. Vance a également accusé certains membres du gouvernement israélien de chercher à faire échouer la politique iranienne de l'administration Trump afin de prolonger le conflit.

Le mécontentement gagne aussi le camp démocrate. Mercredi, 103 élus démocrates de la Chambre des représentants ont voté en faveur d'une réduction de trois milliards de dollars de l'aide américaine à Israël. Un responsable communautaire juif proche du Parti démocrate a estimé que ce vote traduisait avant tout l'opposition croissante à Netanyahou et à son gouvernement. Au-delà d'un simple rendez-vous manqué, l'épisode illustre ainsi la fragilisation de la position du Premier ministre israélien auprès de ses interlocuteurs américains.