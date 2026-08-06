Gaza : la deuxième phase de l’accord s’étendrait sur 210 jours en cinq étapes

La deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza devrait s’étendre sur 210 jours et être mise en œuvre en cinq étapes successives, rapporte le quotidien Asharq Al-Awsat, citant des sources au sein du Hamas.

Selon ces sources, le passage d’une étape à la suivante dépendrait de l’exécution complète des engagements prévus lors de la phase précédente. Le Hamas conditionnerait en outre le lancement de cette deuxième phase au respect intégral par Israël, des obligations issues de la première.

Parmi les principales exigences figureraient la stabilisation du cessez-le-feu, l’arrêt des éliminations ciblées et le retrait des forces israéliennes jusqu’à la ligne jaune initialement définie dans l’accord d’octobre 2025.

Israël serait également tenu d’appliquer pleinement le protocole humanitaire. Celui-ci prévoirait l’entrée quotidienne de 600 camions d’aide dans la bande de Gaza, la remise en état d’infrastructures civiles telles que les écoles, les hôpitaux et les boulangeries, ainsi que l’acheminement d’engins lourds destinés au déblaiement des gravats.

L’accord imposerait également une amélioration du fonctionnement du poste-frontière de Rafah afin de garantir la circulation des personnes entrant et sortant du territoire.

Toujours selon le rapport, le Comité national chargé de l’administration de la bande de Gaza commencerait à prendre le contrôle des zones où les armes seraient collectées puis placées sous stockage. En parallèle, Israël procéderait à un retrait progressif de ses forces, en fonction de l’avancement de la mise en œuvre de l’accord.

Les sources citées ajoutent que les Émirats arabes unis se seraient engagés à verser 400 millions de dollars sur trois ans afin de régler les arriérés de salaires dus aux employés des secteurs public et privé dans la bande de Gaza.