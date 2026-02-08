L’Arabie saoudite tente de dissiper les accusations d’antisémitisme liées à ses critiques d'Israël

L’Arabie saoudite est engagée dans une opération de communication délicate afin de convaincre que le durcissement récent de son discours contre Israël ne relève pas de l’antisémitisme. Selon des informations diffusées samedi soir, Riyad cherche à clarifier sa position à la suite de critiques visant un ton jugé de plus en plus virulent, dans un contexte de tensions accrues avec les Émirats arabes unis.

Ces accusations sont apparues alors que le royaume saoudien a multiplié les prises de position hostiles à Israël, au risque, selon certains observateurs, de franchir la ligne entre opposition politique et rhétorique à caractère antisémite. Une dérive que Riyad réfute fermement, conscient de l’enjeu que représente son image internationale, en particulier auprès des États-Unis.

Un membre de la famille royale saoudienne a assuré que le message du royaume ne visait en aucun cas le peuple juif ni la religion, mais exclusivement les choix politiques du gouvernement israélien. "Il s’agit d’une opposition aux décisions du gouvernement israélien, et non d’une hostilité envers une foi ou un État", a-t-il déclaré, établissant un parallèle avec des différends passés entre Riyad et d’autres pays de la région, comme le Qatar ou les Émirats.

Selon cette source, la responsabilité de l’impasse diplomatique incomberait au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, accusé de ne pas vouloir avancer vers la paix et la normalisation avec l’Arabie saoudite. Riyad se dit prêt à une telle évolution, mais à condition qu’Israël accepte la création d’un État palestinien répondant à des "critères minimaux".

Dans ce contexte, l’Arabie saoudite a récemment intensifié ses démarches à Washington. Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled ben Salmane, s’est rendu dans la capitale américaine, où il a rencontré plusieurs organisations juives et pro-israéliennes. Ces échanges s’inscrivent dans une stratégie visant à contenir les critiques et à démontrer que le durcissement du discours saoudien s’inscrit dans un cadre politique, et non idéologique ou religieux.