Le Hezbollah convaincu que le Liban sera inclus dans tout accord entre Washington et Téhéran

Le Hezbollah affirme être convaincu que l’Iran exigera l’inclusion du dossier libanais dans tout éventuel accord conclu avec les États-Unis. Cette déclaration intervient alors que les spéculations se multiplient autour d’un possible compromis entre Washington et Téhéran visant à réduire les tensions régionales.

Dans un extrait de discours diffusé vendredi par la chaîne Al-Manar, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré que son mouvement avait « une confiance totale dans la République islamique » et qu’il était certain que l’Iran insisterait pour que le Liban fasse partie intégrante de tout accord futur.

Fondé en 1982 avec le soutien des Gardiens de la Révolution iraniens, le Hezbollah est entré dans le conflit régional aux côtés de Téhéran le 2 mars dernier. Depuis, les affrontements entre Israël et le mouvement terroriste chiite ont provoqué des milliers de victimes au Liban et entraîné une vaste offensive israélienne dans le sud du pays.

Selon plusieurs responsables iraniens, toute entente avec Washington doit impérativement inclure un arrêt des combats au Liban. Une source occidentale a indiqué qu’un mémorandum entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin aux hostilités dans le Golfe pourrait être signé dès dimanche. Les discussions se poursuivraient toutefois sur les derniers détails du texte, tandis que Téhéran maintient sa condition d’un cessez-le-feu au Liban.

La semaine dernière, Mohsen Rezaï, conseiller du guide suprême iranien, avait déjà affirmé que le Hezbollah avait consenti à de « grands sacrifices » dans la guerre et que le Liban constituerait une « partie indissociable » de tout accord ou cessez-le-feu.

Sur le terrain, les combats se poursuivent. L’agence de presse officielle libanaise a rapporté vendredi de nouvelles frappes israéliennes dans plusieurs localités du sud du Liban. Parallèlement, les négociations menées sous médiation américaine entre Beyrouth et Jérusalem continuent, sans participation du Hezbollah, qui réclame le retrait du gouvernement libanais du processus.

Le mouvement terroriste chiite a également rejeté le plan soutenu par Washington prévoyant un cessez-le-feu conditionné à l’arrêt de ses attaques et au retrait de ses combattants du sud du Liban.