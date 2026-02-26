Le Kurdistan irakien, nouvel enjeu stratégique dans les tensions entre les États-Unis et l'Iran

À mesure que la perspective d’une frappe américaine contre l’Iran se précise, le Kurdistan irakien apparaît comme un possible point de friction supplémentaire dans la région. Un porte-parole influent d’une milice pro-iranienne en Irak a récemment mis en garde contre une éventuelle utilisation du territoire kurde comme base terrestre dans le cadre d’une offensive américaine.

Abou Ali al-Askari, figure associée aux Brigades du Hezbollah irakien, a averti que toute attaque contre l’Iran pourrait ne pas se limiter à des frappes aériennes, laissant entendre qu’une composante terrestre pourrait passer par le nord de l’Irak, frontalier de la République islamique. Il a appelé les Kurdes à ne pas s’engager dans ce qu’il a qualifié d’"aventure militaire" susceptible de nuire à l’Iran.

Ces déclarations traduisent la crainte, du côté de Téhéran et de ses alliés, que la région autonome du Kurdistan serve de plateforme avancée à une opération coordonnée. Mais un haut responsable kurde a rejeté fermement ces accusations, affirmant qu’elles étaient infondées. Selon lui, l’Iran et les milices alliées cherchent à faire du Kurdistan un bouc émissaire, allant jusqu’à affirmer que Téhéran perçoit la région comme une "petite Israël" en raison de ses liens avec Washington.

Dans un climat d’incertitude croissante, les autorités kurdes reconnaissent une inquiétude quant à l’évolution de la situation. Elles misent toutefois sur la présence militaire américaine, notamment sur la base installée à Erbil, capitale de la région autonome. Ces dernières semaines, des troupes américaines redéployées depuis le nord-est de la Syrie auraient rejoint le Kurdistan irakien.

Selon la même source kurde, les forces américaines renforcent actuellement leurs dispositifs défensifs, anticipant d’éventuelles représailles iraniennes en cas d’escalade. L’émissaire du président Donald Trump pour la Syrie et l’Irak, Tom Barrack, s’est d’ailleurs rendu récemment dans la région. Il aurait cherché à rassurer les dirigeants kurdes, assurant que les États-Unis se tiendraient à leurs côtés en cas d’attaque menée par l’Iran ou ses alliés.