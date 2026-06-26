Naim Qassem : "L'accord avec l'Iran marque la défaite d'Israël et des États-Unis"

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que le protocole d'accord conclu la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran constituait "une déclaration officielle de la défaite de l'Amérique et d'Israël". Dans un discours télévisé prononcé à l'occasion de l'Achoura, devant des dizaines de milliers de partisans, il a estimé que l'accord, qui a également contribué à réduire les combats entre le Hezbollah et Israël, marquait l'échec des objectifs poursuivis par Washington et Jérusalem.

"Ils voulaient une guerre majeure pour éliminer notre existence", a déclaré le dirigeant de l'organisation terroriste. "Nous avons réussi à stopper cette agression et à remporter une grande victoire. Nous avons brisé le projet israélo-américain et sommes entrés dans une nouvelle phase." Selon lui, l'Iran a obtenu, grâce à ce protocole d'accord, "une déclaration officielle de la défaite de l'Amérique et d'Israël".

Naïm Qassem a également réaffirmé le refus catégorique du Hezbollah de toute normalisation avec l'État hébreu, alors que des responsables israéliens et libanais mènent actuellement des négociations directes à Washington. "Nous n'accepterons ni normalisation, ni fin de l'état d'hostilité, ni aucun gain pour Israël, ni même une présence partielle sur le territoire libanais", a-t-il déclaré.

Le chef du Hezbollah a enfin exigé un retrait total et inconditionnel des forces israéliennes des secteurs qu'elles contrôlent encore dans le sud du Liban. "Israël n'a pas d'autre choix que de quitter chaque centimètre du territoire libanais. Il doit partir sans condition, humilié et vaincu, et c'est ce qui arrivera", a-t-il affirmé.