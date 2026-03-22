Benjamin Netanyahou : "l'Iran menace le monde entier"

En visite sur le site de l'impact de missile à Arad, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a livré une charge virulente contre l’Iran, affirmant que les événements récents constituent "une preuve" que le régime de Téhéran représente une menace globale. "Ces dernières 48 heures ont montré qu’ils visent des zones civiles. Leur intention est de tuer des civils", a-t-il déclaré, soulignant que l’absence de victimes relevait selon lui "de la chance, pas de leur volonté".

Le chef du gouvernement a également dénoncé des tirs ayant visé à proximité immédiate des lieux saints de Jérusalem, évoquant le Mur occidental, l’église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa : "Ils ont ciblé les sites sacrés des trois grandes religions monothéistes". Il a en outre mis en avant la portée des capacités balistiques iraniennes, rappelant le tir d’un missile en direction de Diego Garcia, à environ 4 000 kilomètres du territoire iranien : "Ils peuvent désormais atteindre profondément l’Europe". Benjamin Netanyahou a aussi accusé l’Iran de perturber les routes maritimes énergétiques mondiales "pour faire chanter le monde entier".

Appelant à une réaction internationale, il a estimé que "ce régime qui menace le monde entier doit être stoppé", ajoutant que "Israël et les États-Unis agissent ensemble pour le monde entier". Il a salué l’appel du président Donald Trump à une mobilisation globale contre ce "régime terroriste et fanatique", tout en exhortant davantage de pays à s’engager.

Interrogé par la presse, Benjamin Netanyahou a assuré que l’armée israélienne cible "le régime, les Gardiens de la révolution (CGRI), leurs dirigeants et leurs infrastructures", et non les civils : "Nous frappons très fort". Il a fixé deux objectifs principaux : "démanteler complètement le programme nucléaire et le programme de missiles" de l’Iran, ainsi que "créer les conditions permettant au peuple iranien de renverser cette tyrannie". Enfin, il a souligné la coordination étroite avec Washington, affirmant que "Donald Trump sait exactement ce qu’il fait" et que les actions sont menées "ensemble et, autant que possible, dans la confidentialité".