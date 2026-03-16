Des responsables israéliens appellent a réévaluer les objectifs de la guerre contre l’Iran

Des responsables sécuritaires en Israël estiment qu’il pourrait être nécessaire de revoir les objectifs de la guerre menée contre l’Iran, affirmant que l’opération ne progresse pas au rythme initialement prévu. Selon des sources citées par Kan, la phase initiale du conflit a dépassé les attentes sur le plan militaire, notamment lors des premiers jours de frappes. Toutefois, ces responsables reconnaissent qu’un défi majeur demeure : provoquer un soulèvement populaire massif en Iran contre le régime.

Malgré ces difficultés, des sources israéliennes indiquent que les États-Unis et Israël préparent de nouvelles opérations d’envergure susceptibles d’influencer l’évolution du conflit. Parallèlement, les services de renseignement de Tsahal ont dressé un bilan des deux premières semaines de guerre, soulignant que de nombreuses cibles restent encore à frapper avant de pouvoir considérer l’opération militaire comme achevée. L’armée n’a toutefois pas avancé de calendrier pour la fin des combats, une prudence qui contraste avec les déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé que la campagne pourrait se terminer prochainement.

Selon les données présentées par l’armée israélienne, l’une des priorités initiales consistait à obtenir la supériorité aérienne au-dessus de l’Iran. Jusqu’à présent, environ 100 systèmes de défense aérienne iraniens et 120 radars ou dispositifs de détection auraient été détruits. L’Iran aurait lancé environ 360 missiles contre Israël depuis le début de la guerre, mais le nombre de tirs aurait fortement diminué après les premiers jours. Les responsables militaires affirment par ailleurs que près de 70 % des lanceurs de missiles iraniens ont été neutralisés et que la capacité actuelle de production de missiles dans le pays serait désormais nulle.

Au total, quelque 2 200 cibles liées au régime iranien auraient été frappées, notamment des installations associées aux Gardiens de la révolution, aux ministères, aux structures de sécurité intérieure et à la milice du Bassidj, avec une attention particulière portée à des objectifs situés à Téhéran. Les services de renseignement israéliens affirment également observer les premiers signes de défections parmi les forces de sécurité iraniennes, un phénomène encore limité mais présent dans plusieurs provinces du pays.

Dans les cercles gouvernementaux israéliens, certains responsables estiment que la chute du régime iranien pourrait prendre jusqu’à un an, même si les frappes menées par Israël et les États-Unis devraient cesser bien avant cette échéance.