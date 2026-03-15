Gideon Sa'ar dément des pourparlers imminents avec le Liban et exige des mesures contre le Hezbollah

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rejeté les informations évoquant la tenue prochaine de négociations directes entre Israël et le Liban, affirmant qu’aucun dialogue n’était prévu dans les jours à venir. S’exprimant devant des médias étrangers depuis la localité de Zarzir, dans le nord d’Israël, où un missile iranien est tombé vendredi, il a insisté sur le fait que toute évolution dépendrait d’actions concrètes des autorités libanaises contre le Hezbollah.

Interrogé par un journaliste de Reuters sur des informations évoquant des discussions possibles entre Beyrouth et Jérusalem autour d’un accord visant à contrer le Hezbollah, Gideon Sa'ar a répondu catégoriquement que ces discussions n’étaient pas à l’ordre du jour. Selon lui, le gouvernement et l’armée libanais doivent d’abord agir pour empêcher les tirs de roquettes depuis le territoire libanais vers Israël.

Le chef de la diplomatie israélienne a estimé que le Liban n’avait pas pris de mesures significatives contre l’organisation terroriste depuis le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 sous médiation américaine. "Nous attendons des mesures sérieuses pour mettre fin aux tirs contre Israël", a-t-il déclaré, affirmant que la priorité actuelle était de stopper les attaques du Hezbollah.

Gideon Sa'ar a toutefois souligné qu’Israël restait favorable, à terme, à une paix et à une normalisation avec le Liban. Selon lui, le différend principal n’oppose pas Israël à l’État libanais mais au Hezbollah, tandis que les litiges frontaliers entre les deux pays seraient "mineurs" et pourraient être résolus relativement facilement.

Ces déclarations interviennent après des informations diffusées par la radio de l'armée selon lesquelles l’ancien ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer se serait récemment rendu en Arabie saoudite pour discuter avec des responsables saoudiens d’une possible initiative visant à ouvrir des discussions directes entre Israël et le gouvernement libanais.

Le ministre israélien a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles Israël aurait informé les États-Unis d’une pénurie d’intercepteurs de missiles. Interrogé à ce sujet, il a assuré que ces affirmations étaient infondées. De son côté, l’armée israélienne a indiqué être "prête à faire face à tous les scénarios".