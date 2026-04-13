Israël prêt à reprendre la guerre contre l’Iran, dans l’attente d’un feu vert de Donald Trump

Israël envisage sérieusement de relancer les hostilités contre l’Iran, selon des informations diffusées dimanche soir par le diffuseur public israélien Kan. D’après un haut responsable sécuritaire, l’opération "Rugissement du lion", a été interrompue prématurément, sans exercer une pression suffisante sur Téhéran, notamment sur les dossiers du programme nucléaire et des missiles balistiques, alors que le détroit d’Ormuz reste fermé.

Dans ce contexte, l’État hébreu attend désormais une décision du président américain Donald Trump. En parallèle, Tsahal poursuit ses préparatifs en coordination étroite avec les États-Unis en vue d’une possible reprise de la campagne militaire. Des renforts américains continuent d’être déployés au Moyen-Orient, tandis que les échanges stratégiques entre les deux alliés se déroulent au plus haut niveau. Cette dynamique devrait être illustrée dès lundi par la visite en Israël du commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper.

Si Washington donne son aval, Israël envisagerait de frapper des infrastructures nationales et des sites énergétiques à travers l’Iran, dans le but d’exercer une pression économique accrue sur le régime iranien afin de le contraindre à renoncer à ses ambitions nucléaires.

Sur le plan diplomatique, les perspectives apparaissent toutefois bloquées. Le vice-président américain JD Vance a indiqué que les discussions menées en Pakistan entre délégations américaine et iranienne n’avaient abouti à aucun accord. Selon lui, Téhéran a rejeté les propositions américaines et n’a fourni aucune garantie claire quant à l’abandon de ses efforts pour se doter de l’arme nucléaire.