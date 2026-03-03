Netanyahou : "la paix entre Israël et l'Arabie saoudite sera possible après la guerre contre l'Iran"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la perspective d’une paix entre Israël et l’Arabie saoudite pourrait se concrétiser à l’issue de la guerre en cours contre l’Iran. Interrogé sur Fox News, il a estimé que l’affaiblissement du régime iranien créerait un nouvel équilibre régional favorable à une normalisation historique entre Jérusalem et Riyad. Selon lui, l’Iran est à l’origine de la grande majorité des tensions au Moyen-Orient et son recul ouvrirait la voie à une dynamique diplomatique élargie entre Israël et plusieurs pays arabes et musulmans.

Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait que l’offensive actuelle ne s’inscrit pas dans la durée. "Ce ne sera pas une guerre sans fin, mais une action rapide et décisive", a-t-il assuré, estimant qu’un changement stratégique en Iran pourrait transformer en profondeur le paysage régional. Dans cette optique, un accord avec l’Arabie saoudite représenterait, selon lui, une étape majeure vers une ère de stabilité et de coopération.

Interrogé sur le rôle des États-Unis, il a rejeté l’idée d’avoir entraîné le président américain Donald Trump dans le conflit, soulignant que les deux pays agissent en partenaires face à une menace commune. Mais c’est bien la perspective d’un rapprochement avec Riyad que le chef du gouvernement israélien a mise en avant comme l’un des principaux enjeux politiques de l’après-guerre.