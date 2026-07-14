Donald Trump aurait pressé Benjamin Netanyahou de retirer les troupes israéliennes de Syrie et du Liban

Le président américain Donald Trump aurait demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de commencer à retirer les forces de Tsahal déployées dans le sud de la Syrie et du Liban, lors d’un entretien téléphonique jeudi dernier, selon des responsables américains et israéliens cités par N12 et Axios.

D’après ces sources, Donald Trump aurait averti que la présence militaire israélienne en territoire syrien alimentait les tensions et risquait de provoquer une nouvelle escalade. "Ils ne veulent pas de vous là-bas. Vous devriez vous redéployer", aurait-il déclaré à Benjamin Netanyahou. Le président américain aurait formulé une demande similaire concernant le Liban.

Le bureau du Premier ministre avait indiqué la semaine dernière que Benjamin Netanyahou avait insisté, au cours de cet échange, sur "la nécessité de zones de sécurité le long des frontières d’Israël". La Maison Blanche n’a pas souhaité commenter le contenu précis de la conversation, se bornant à souligner la "relation solide" entre les deux dirigeants et à présenter Donald Trump comme un "combattant pour la paix".

Israël maintient des troupes dans plusieurs secteurs du sud de la Syrie et du Liban, estimant que leur présence est nécessaire pour prévenir les menaces à proximité de ses frontières. Dans le cadre des négociations en cours avec Beyrouth, Jérusalem a toutefois accepté de retirer ses forces de deux "zones pilotes" du sud du Liban afin de permettre à l’armée libanaise d’en prendre le contrôle sécuritaire.