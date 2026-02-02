Iran : Israël estime que Trump privilégie la diplomatie sans écarter l’option militaire

Selon des responsables israéliens cités par la chaîne publique Kan, le président américain Donald Trump n’a pas renoncé à l’option d’une frappe contre l’Iran, mais privilégie à ce stade l’ouverture de négociations directes et fermes avec Téhéran. L’objectif affiché de Washington serait d’aboutir à un démantèlement du programme nucléaire iranien, sans exclure un recours à la force en cas d’échec.

Ces éléments émergent à l’issue d’une visite à Washington du chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, accompagné de hauts responsables de la sécurité. Afin de limiter la visibilité du déplacement, Zamir aurait voyagé vers les États-Unis à bord d’un avion privé civil, et non d’un appareil militaire. Des sources israéliennes proches des discussions avec l’administration américaine indiquent que Donald Trump souhaite tester une phase de négociations “dures”, tout en maintenant une pression militaire crédible.

À Jérusalem, la préférence reste clairement en faveur d’une action militaire américaine. Les autorités israéliennes ont exposé à leurs interlocuteurs les risques d’une absence de frappe, notamment une accélération du programme nucléaire iranien et la menace croissante liée aux missiles balistiques. Dans ce contexte, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu dimanche soir une réunion sécuritaire avec le chef d’état-major et le directeur du Mossad.

Parallèlement, l’armée de l’air israélienne intensifie sa préparation en vue d’un possible scénario de confrontation. Les responsables militaires travaillent à la remise à niveau des capacités opérationnelles démontrées lors de l’opération “Réveil du lion” de juin 2025, en particulier la capacité à établir une supériorité aérienne au-dessus du territoire iranien. Le commandant de l’armée de l’air, Tomer Bar, et son état-major réexaminent les plans offensifs et défensifs, tout en développant de nouveaux scénarios pour une éventuelle reprise des opérations dans le ciel iranien.

La montée des tensions régionales se fait également sentir au-delà d’Israël et de l’Iran. En Arabie saoudite, des médias locaux ont rapporté la suspension de plusieurs projets économiques d’envergure. Selon une source proche de la famille royale, ces décisions s’expliquent à la fois par la baisse des prix du pétrole et par la crainte qu’une frappe américaine contre l’Iran ne force le royaume à interrompre brutalement ces initiatives. Mieux vaut, selon cette source, les geler dès à présent face aux vents de guerre qui soufflent dans la région.

Enfin, Kan News précise que les discussions menées aux États-Unis ces derniers jours s’inscrivent dans le cadre des préparatifs américains à une éventuelle action contre l’Iran. Le chef d’état-major israélien était accompagné lors de ces échanges par le futur commandant de l’armée de l’air, le général de brigade Omer Tishler, ainsi que par le chef de la division des opérations du renseignement militaire, le général de brigade Manny Liberty, soulignant le niveau stratégique des consultations en cours entre Jérusalem et Washington.