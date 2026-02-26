L'Iran proposerait une "manne économique" aux États-Unis pour éviter un conflit

Avant un nouveau cycle de négociations à Genève sur le programme nucléaire iranien, Téhéran chercherait à mettre en avant une offre économique d’envergure afin de convaincre les États-Unis de privilégier un accord plutôt qu’une option militaire. Selon le Financial Times, la République islamique envisagerait de proposer à l’administration américaine d’importantes opportunités d’investissements, notamment dans ses vastes secteurs du pétrole, du gaz et des ressources minières.

D’après une source citée par le quotidien britannique, l’initiative serait pensée pour parler directement au président Donald Trump, réputé sensible aux accords à forte dimension économique. Il s’agirait d’une véritable "manne" potentielle pour les entreprises américaines : droits d’exploitation pétrolière et gazière, accès à des minerais stratégiques et à d’autres ressources naturelles clés. L’objectif affiché serait clair : transformer un face-à-face stratégique en opportunité commerciale susceptible de désamorcer la crise.

Ces discussions interviennent alors que les délégations américaine et iranienne doivent se retrouver pour une troisième série de pourparlers. Washington exige que Téhéran cesse tout enrichissement d’uranium, une revendication que l’Iran rejette en affirmant son droit à développer un programme nucléaire civil. Le président américain a récemment menacé de frapper l’Iran en cas d’échec des négociations et a renforcé le dispositif militaire américain au Moyen-Orient.

Un responsable américain cité par le Financial Times affirme toutefois que les États-Unis n’ont, à ce stade, reçu aucune proposition économique formelle. Il rappelle que la position de la Maison-Blanche demeure inchangée : l’Iran ne doit ni posséder l’arme nucléaire ni disposer de la capacité de la fabriquer.

Selon une autre source, Téhéran observerait avec attention la situation au Venezuela, où Washington a récemment cherché à sécuriser un accès aux importantes réserves pétrolières du pays après une opération spectaculaire contre son président. Les dirigeants iraniens pourraient y voir un précédent démontrant que des intérêts énergétiques majeurs peuvent peser dans les équilibres diplomatiques.

Reste à savoir si l’argument économique suffira à infléchir la position américaine, dans un contexte où la méfiance demeure profonde et où l’option militaire reste publiquement brandie par Washington.