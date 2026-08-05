L’Iran soutiendra toute décision palestinienne dans les négociations sur Gaza

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays soutiendrait toute initiative ou décision prise par les dirigeants palestiniens dans le cadre des négociations indirectes en cours entre Israël et le Hamas. Selon les médias d’État iraniens, Téhéran entend ainsi s’en remettre aux choix des responsables palestiniens concernant l’avenir des discussions et les éventuels arrangements envisagés dans la bande de Gaza.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière que son Conseil de paix était parvenu à un accord sur le "désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza". D’après cette version, le texte aurait été conclu à l’issue de discussions entre des représentants du Hamas, du Conseil de paix et plusieurs pays médiateurs de la région, parmi lesquels l’Égypte, le Qatar et la Turquie.

L’annonce américaine a toutefois été rapidement contestée par Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré mardi soir que son gouvernement n’avait pas accepté le plan présenté. Cette prise de position met en lumière les divergences persistantes entre les différents acteurs impliqués dans les négociations, notamment sur les conditions d’un éventuel désarmement du Hamas et sur les garanties exigées par Israël.

Le soutien affiché par l’Iran aux décisions palestiniennes ajoute une nouvelle dimension politique à ces discussions déjà complexes. Téhéran demeure l’un des principaux soutiens du Hamas et d’autres organisations terroristes palestiniennes, tandis qu’Israël considère leur désarmement total comme une condition centrale de tout accord durable dans la bande de Gaza.