Le président iranien donne l'ordre d’engager des discussions avec les États-Unis

Le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé mardi avoir donné instruction d’engager des discussions avec les États-Unis, répondant favorablement à des sollicitations de pays qualifiés d’"amis" dans la région. "À la lumière de ces demandes, j’ai ordonné de répondre positivement et d’ouvrir des négociations avec les États-Unis", a-t-il déclaré.

https://x.com/i/web/status/2018551561522135352 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chef de l’État iranien a précisé avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères pour conduire ces pourparlers, à condition que le cadre soit jugé acceptable. Selon lui, les discussions devront se dérouler "dans un environnement approprié, sans menaces ni attentes irréalistes", et reposer sur des principes de respect mutuel, de prudence et d’efficacité. Il a toutefois insisté sur le fait que tout dialogue resterait strictement encadré par les intérêts nationaux de l’Iran.

Ces déclarations interviennent alors que des sources diplomatiques évoquent une reprise imminente des contacts directs. D’après un responsable informé cité par i24NEWS, des échanges entre l’émissaire américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi pourraient avoir lieu dès vendredi à Istanbul, en Turquie. Ces informations ont été confirmées par une source iranienne à l’agence Reuters.

Selon le Financial Times, les discussions prévues devraient se concentrer exclusivement sur le dossier nucléaire iranien, à l’exclusion d’autres sujets sensibles tels que les missiles balistiques.

À Téhéran, l’agence de presse Fars a cité une source gouvernementale affirmant que l’initiative du dialogue venait directement du président Pezeshkian. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi s’est voulu confiant : "Nous verrons bientôt les résultats de la fermeté et de la résistance du peuple iranien sur la scène diplomatique. L’Iran est déterminé à poursuivre la voie de la diplomatie, mais sans diktats ni conditions imposées", a-t-il déclaré.

Cette ouverture prudente marque un signal politique notable, tout en laissant planer de nombreuses incertitudes sur la portée réelle et l’issue de ces discussions à venir.