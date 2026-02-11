Un plan américain autoriserait le Hamas à conserver certaines armes légères

Avant la rencontre à la Maison-Blanche entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, la question du désarmement du Hamas s’impose de nouveau au centre des discussions. Selon une source israélienne, Netanyahou entend rappeler à Washington que la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza est actuellement au point mort. Israël estime par ailleurs qu’une nouvelle opération de Tsahal à Gaza pourrait être nécessaire pour concrétiser la vision régionale défendue par Donald Trump.

Dans ce contexte, le New York Times révèle l’existence d’un projet élaboré par des responsables impliqués dans le Conseil de paix de Trump. Le document, qui devrait être présenté au Hamas dans les prochaines semaines, prévoit un désarmement progressif du groupe terroriste.

Le plan aurait été rédigé par une équipe comprenant les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, ainsi que Nikolaï Mladenov, envoyé pour Gaza au sein de cette instance. Il envisagerait que le Hamas conserve certaines armes légères tout en remettant la majorité de son arsenal à longue portée.

Ce processus de "désarmement par étapes" pourrait s’étendre sur plusieurs mois, voire davantage. Plusieurs zones d’ombre subsistent toutefois : le devenir des armes qui seraient remises n’est pas précisé, pas plus que les modalités concrètes de mise en œuvre et de contrôle d’un tel accord.

Benjamin Netanyahou a répété à plusieurs reprises qu’aucune reconstruction de Gaza ne saurait être engagée tant que le Hamas ne sera pas désarmé. La perspective de permettre au groupe terroriste de conserver une partie de son armement, même limité, pourrait ainsi constituer un point de friction majeur dans les échanges à venir entre Jérusalem et Washington.